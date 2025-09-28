Icon Menü
Sechs Treffer und ein Traumtor: Westheim gewinnt Neusässer Derby

Fußball-Kreisklasse

Traumtor und Platzverweis: Westheim gewinnt Neusässer Derby gegen Täfertingen

Die SpVgg Westheim ist im Derby die bessere Mannschaft und besiegt Täfertingen mit 4:2, den Gästen gelingt aber Spektakuläres.
Von Bernd Reiser
    • |
    • |
    • |
    Westheims Tunahan Ünver ist einen Schritt schneller als Täfertingens Simon Weis und gewinnt das Stadtduell.
    Westheims Tunahan Ünver ist einen Schritt schneller als Täfertingens Simon Weis und gewinnt das Stadtduell. Foto: Andreas Lode

    „Wir haben heute über weite Strecken so gespielt wie wir es uns vorgenommen hatten. Auch die beiden seltsamen Gegentore haben uns nicht aus der Ruhe gebracht und ich denke dass wir als verdienter Sieger vom Platz gegangen sind“, sagte Westheims Spielertrainer Daniele Miccoli nach der Partie und war sichtlich zufrieden. Sein Team hatte sich mit 4:2 durchgesetzt in einer Partie, die auch Kurioses zu bieten hatte.

