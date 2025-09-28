Traumtor und Platzverweis: Westheim gewinnt Neusässer Derby gegen Täfertingen

„Wir haben heute über weite Strecken so gespielt wie wir es uns vorgenommen hatten. Auch die beiden seltsamen Gegentore haben uns nicht aus der Ruhe gebracht und ich denke dass wir als verdienter Sieger vom Platz gegangen sind“, sagte Westheims Spielertrainer Daniele Miccoli nach der Partie und war sichtlich zufrieden. Sein Team hatte sich mit 4:2 durchgesetzt in einer Partie, die auch Kurioses zu bieten hatte.

Bernd Reiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Westheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Täfertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis