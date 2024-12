Silvesterlauf-Sieger muss vor Hunden flüchten

„Das geht ja wohl gar nicht!“ Brian Weisheit, der gerade in 29:56 Minuten den 57. LEW-Silvesterlauf in Gersthofen gewonnen hatte, war im Ziel außer sich, nachdem er auf der Strecke von zwei freilaufenden Hunden verfolgt worden war. „Gerade als das Führungsfahrzeug abgefahren ist, kamen auf einem Feldweg die beiden Hunde, die ihrer Besitzerin nicht gehorchten, auf mich zu“, berichtet der Stadtberger, der für den mittelfränkischen LSC Höchstadt-Aisch antritt. Was ihn am meisten ärgerte: „Die Frau machte keine Anstalten, ihre Hunde zurückzurufen.“ Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Brian Weisheit gewann in Gersthofen bereits zum dritten Mal. „Leider kein Hattrick, weil im vergangenen Jahr Tobias Gröbl gewonnen hat“, zollte der 27-Jährige auch seinem wesentlich älteren Dauerrivalen Respekt. Diesmal landete der 41-jährige Dauer(b)renner von der LG Zusam, der erst vor wenigen Wochen noch an Corona erkrankt war, nach 30:04 Minuten auf Platz zwei. Beide Läufer gehörten zu einer sechsköpfigen Spitzengruppe, die bereits nach der Runde durch die Gersthofer Innenstadt bei der Überquerung von Lech und Kanal zwei Brückenlängen Vorsprung hatte. Unter ihnen auch Felix Luckner aus Dinkelscherben (LG Stadtwerke München), der fünf Sekunden später als Dritter ins Ziel kam.

145 Bilder 1558 Läuferinnen und Läufer gehen beim Silvesterlauf in Gersthofen an den Start.

Bei den Frauen konnte sich mit Katka Wetzler von der LG Würm erneut eine neue Sportlerin in die Siegerliste eintragen. Die frisch gebackene Siegerin der Augsburger Winterlaufserie verwies die Vorjahressiegerin Katarina Engelhard (TG Viktoria Augsburg) auf Platz zwei. „Ich bin zum ersten Mal in Gersthofen am Start, deshalb freut es mich umso mehr, dass ich bei meiner Premiere gleich gewinnen konnte“, strahlte die 34-Jährige schon wieder mit der Sonne um die Wette, nachdem sie kurz zuvor noch völlig verausgabt im Zielraum am Boden gelegen hatte.

Insgesamt fanden sich am letzten Tag des Jahres 2024 exakt 1.558 Sportlerinnen und Sportler zu dieser Traditionsveranstaltung ein, um das alte Jahr zu verabschieden. „Das ist ein neuer Rekord. Mehr als beim 50. Jubiläumlauf“, freute sich Arne Ziessow, der neue Vorsitzende des TSV Gersthofen. Er bangte bei seiner Silvesterlauf-Premiere sogar, dass die Startnummern ausreichen, während TSV-Geschäftsführerin Susanne Kirner Nachschub an Trinkbechern für die Tee-Ausgabe besorgen musste. Denn schon lange, bevor die Läuferinnen und Läufer des Hauptlaufes an den Start gingen, kamen viele Durstige vom Wandern und Nordic Walking zurück in die Sportarena und die Kleinsten stärkten sich vor dem Flitzlauf, an dem 247 Kinder teilnahmen.