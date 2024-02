Obenauf am Unterjoch

Die Bambinis der DJK Leitershofen überzeugen beim Schöffel-Kids-Cup der Nachwuchsskifahrer.

Das zweite Rennen des Schöffel-Kids-Cup fand am Spießerlift am Unterjoch statt und wurde vom Skiclub Königsbrunn (SCK) ausgerichtet. Aufgrund der warmen Witterung war nur ein Durchgang möglich. Die Königsbrunner liegen nach ihrem Heimrennen in der Mannschaftswertung knapp vor der DJK Leitershofen (DJK).

Die Rennläufer aus dem Landkreis konnten folgende Podestplätze erringen: In der Klasse U6 (Bambini weiblich) gewann Emelie Mönch vor Nora Marquardt (beide DJK). Bei den Bambinis gewann Leopold Bernhart (DJK) vor Luis Schwarzhuber (SWV Fischach).

Bei den Kindern U8w musste sich Veronika Bernhart (DJK) mit dem dritten Platz begnügen. Bei den Kindern U 10w gewann Isabelle Braks vor Mila Mönch (beide DJK). Bei der U10m war das Podium von den Königsbrunnern Noah Gillner, Benjamin Wurster und Luk-Andre Bartels besetzt. Platz zwei belegten bei den Schülern U14 Alexander Bischof (DJK), wie auch Emil Mayer bei den Schülern U16.

In der Jugend U18w siegte Franka-Alina Kühnemann vor Rosu Andreea-Alexandra (beide DJK). In der Jugend U21m wurde Moritz Stahl von der DJK Leitershofen zweiter.

Der für das kommende Wochenende geplante Nachtslalom in Unterammergau musste aufgrund der warmen Witterung verschoben werden. (ws-)