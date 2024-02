Parallelsalom am Tegelberg

Gelungener Auftakt für DJK Leitershofen beim Schöffel-Kids-Cup

Das erste Rennen des Schöffel-Kids-Cup wurde am Tegelberg durchgeführt. Alle Rennläufer und Trainer fiebern nach der Vorbereitung natürlich den Rennen entgegen. Besondere Spannung versprach die Durchführung als Parallelslalom.

Es werden insgesamt fünf Rennen für die mittelschwäbischen Nachwuchsrennläufer für die Altersklassen Bambinis unter 6 Jahren (U6) bis zu den jungen Erwachsenen U21 ausgerichtet. Das erste Rennen fand bei Reith-Lift am Tegelberg statt, der von drei örtlichen Vereinen in einem Zusammenschluss betrieben wird. Trotz des Wärmeinbruchs konnte durch deren Einsatz die Piste gehalten werden. Der Skiclub Königsbrunn (SCK) und die DJK Leitershofen (DJK) richteten das Rennen gemeinsam aus. Es entwickelten sich spannende Duelle. Rundum ein gelungener Start in die Schöffel Kids Cup Saison.

Der Skiclub Königsbrunn und das Skiteam der DJK Leitershofen der konnten zahlreiche Podestplätze und viele weitere gute Platzierungen einfahren. Aber auch die anderen Vereine aus dem Landkreis Augsburg waren in der mittelschwäbischen Rennserie erfolgreich.

So gewann Emelie Mönch die Klasse U6 weiblich vor Nora Marquart (beide DJK) und Anna Schöner (SWV Fischach). Bei den Bambini U6 gewann Leopold Bernhart vor Jonas Klier (beide DJK). Der Sieg bei den unter 8-jährigen ging an Leni Gillner vom Skiclub Königsbrunn vor Veronika Bernhart (DJK). In der Klasse U10w ging der zweite Platz an Mila Mönch (DJK). Bei den Kindern U10m ging das komplette Podium an die Königsbrunner. Bei den Kindern U12w landete Antonia Besler (SWV Fischach) auf dem zweiten Platz. In der Klasse U12m gewann Lennard Mayr (DJK). Bei den Schülern U14w gewann Magdalena Besler (SWV Fischach) und Alexander Bischof von der DJK Leitershofen.

Bei den Schülerinnen U16 wurde Theresia Besler (SWV Fischach) Dritte. Philipp Berger von der DJK Leitershofen wurde bei der männlichen Jugend U21 Zweiter.

Nach dem ersten Rennen liegt in der Mannschaftswertung der Skiclub Königsbrunn mit 125 Punkten knapp vor der DJK Leitershofen mit 120 Punkten. Weiter geht es beim Schöffel Kids Cup schon am kommenden Sonntag am Unterjoch mit einem Riesenslalom. (ws-)