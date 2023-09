Gablinger Girls mischen kräftig mit

Plus Der SV Gablingen holt den dritten Platz bei den Bayerischen Tennis-Mannschaftsmeisterschaften.

Die Tennis-Juniorinnen des SV Gablingen hatten sich durch die Meisterschaft in der höchsten Jugendliga für die Bayerischen Mannschaftsmeisterschaften in Haar bei München qualifiziert.

Im Halbfinale trafen die Gablingerinnen auf eine top besetzte Mannschaft aus Hengersberg. Nach spannenden und hochklassigen vier Einzeln stand es 2:2 unentschieden. Nelli Bukow (6:3/7:5) und Aneta Zikmundova (6:4/7:5) waren für Gablingen erfolgreich.