Lokalmatador Salazar gewinnt Sommercup in Gersthofen

Plus Daniel Salazar vom TC Rot-Weiß Gersthofen setzt sich im Finale durch. Max Heinzel scheidet etwas unerwartet im Viertelfinale aus.

Vier Tage Dauersonnenschein, Temperaturen jenseits der 30 Grad und dennoch Tennis vom Allerfeinsten. Das war im Rahmen des 3. DBC-Sommercups auf der Anlage des TC Rot-Weiß Gersthofen geboten. Aufgrund des sehr heißen Wetters fanden dieses Jahr etwas weniger Tennisfans auf die Anlage als in den vergangenen Jahren. Auch die Beteiligung von Spielerinnen und Spielern war dieses Jahr etwas niedriger als in den Vorjahren. Letztlich spielten 42 Herren und 28 Damen vorwiegend aus Bayern und Württemberg um die insgesamt 3000 Euro Preisgeld.

Von der ersten Runde des Turnieres an, gab es sehr gute und vor allem spannende Spiele. Obwohl der dritte Satz nicht ausgespielt, sondern als Match-Tiebreak bis zehn Punkte gespielt wurde, kam es häufig zu Begegnungen, die weit mehr als zwei, teilweise sogar fast drei Stunden dauerten. Das ging den Spielerinnen und Spielern bei den hohen Temperaturen natürlich an die Substanz. Da das Turnier auf vier Tage angesetzt war und die Teilnehmerzahlen sehr übersichtlich waren, konnte man das gesamte Turnier für die Athleten sehr angenehm gestalten, häufig musste nur eine Partie pro Tag gespielt werden.