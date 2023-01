Tennis

20.01.2023

Michelle Khomich will Tennisprofi oder Astronautin werden

Plus Die 14-jährige Michelle Khomich vom TC Rot-Weiß Gersthofen ist deutsche Meisterin ihrer Altersklasse. Am liebsten würde sie Tennis-Profi werden. Ihr Herz schlägt aber auch für die Raumfahrt und das Weltall.

Von Helga Neuss

Sie hat im Dezember die deutschen Tennis-Meisterschaften in ihrer Altersklasse gewonnen, gehört zum DTB-Nationalteam. Sie ist talentiert und zielstrebig. Und sie versetzt ihre Gesprächspartner in Erstaunen – nicht nur mit ihrem Idol. Die 14-jährige Michelle Khomich aus Kaufering, die für den TC Rot-Weiß Gersthofen spielt, weiß genau, wo sie steht, was sie will und was sie dafür tun muss – und sie ist ein äußerst unterhaltsamer Teenie.

