Millimeter entscheiden im Kellerduell

Plus Die Bayernliga-Herren des TC Rot-Weiß Gersthofen machen einen großen Schritt zum Klassenerhalt. Die Damen waren gegen den Münchner Sportclub chancenlos.

Bei Kaiserwetter kam es zum wegweisenden Duell der Herren des TC Rot-Weiß Gersthofen mit dem Tabellennachbarn aus Aschheim. Beide Mannschaften hatten vor dem Match lediglich einen Sieg und drei Niederlagen zu Buche stehen.

Es war klar, dass der Verlierer dieses Matches vermutlich den Gang in die Landesliga antreten muss. Mit einem hauchdünnen 5:4-Erfolg machte der TC Rot-Weiß einen Riesenschritt zum Klassenerhalt.