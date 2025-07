Was für eine verrückte Regionalliga Saison haben die Tennisspieler des TC Gersthofen hinter sich. In der extrem ausgeglichenen Liga holte sich der Aufsteiger dank eines 6:3-Erfolgs in leipzig noch den zweiten Tabellenplatz - und das in seiner aller ersten Saison in der Regionalliga.

