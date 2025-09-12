Große Ehre für Stadtbergerin: Tina Schüssler kommentiert Box-Event

Am Samstag steigt der IBF- und IBO-Europameister im Superweltergewicht, Piergiulio Ruhe zum Kampf seines Lebens in den Boxring. Der 30-Jährige kämpft in Hameln gegen Abeid Zugo aus Tansania um den WBA-Gold-Titel. Ganz nah am Ring in der Rattenfänger-Halle wird Tina Schüssler sitzen. Die Stadtbergerin kommentiert ab 17.30 Uhr dieses Box-Event für den Streamingdienst DAZN. Die dreifache Weltmeisterin und Landkreisbotschafterin hat die Nachfolge von Matthias Preuss angetreten, der nach schwerer Krankheit im Alter von 69 Jahren verstorben ist.

Die Stimme des Boxsports ist verstummt

„Matze war die Stimme des Boxsports“, sagt Tina Schüssler über den legendären Kommentator. „Es ist eine Ehre für mich, diese Position zu übernehmen und so einen Posten übertragen zu bekommen“, freut sie sich auf die Aufgabe, weiß aber auch um die Verantwortung und Bürde. Matthias Preuss begleitete die Boxwelt seit rund 35 Jahren und kommentierte unter anderem Kämpfe der unvergessenen Weltmeister Evander Holyfield, Mike Tyson oder Riddick Bowe aus Las Vegas. Für Tina Schüssler startet das Abenteuer als Box-Kommentatorin in Hameln.