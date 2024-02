Er ist Stammgast auf dem Siegertreppchen

Josef Merk von der SpVgg Westheim holt seinen 25. Titel bei den bayerischen Tischtennis-Seniorenmeisterschaften. Auch Barbara Seiler wird zweimal Meisterin.

Zirca 200 Teilnehmer starteten in Dillingen bei der diesjährigen Bayerischen Meisterschaft der Senioren in den Altersklassen 40 bis über 85 Jahre in Fünf-Jahres-Intervallen. Dabei schlugen sich die Starter aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung beachtlich. Barbara Seiler ( TTC Langweid) und Sepp Merk (SpVgg Westheim) holten jeweils zwei Titel.

Bei den Seniorinnen 45 glänzte Barbara Seiler, Mannschaftsführerin des Oberligateams TTC Langweid II, mit dem Gewinn von zwei Goldmedaillen - im Doppel mit Christiane Ernst (TSV Dachau) und im Mixed mit Florian Kaindl (TSV Hohenpeißenberg) - sowie Silber im Einzel, wobei ihr nur ein Satz zum Triple fehlte.

Erfreulich auch die Leistung der beiden Damen vom TSV Zusmarshausen in der AK 40 mit Platz zwei von Sandra Dusil und Platz drei von Dorina Zappe. Zusammen wurden sie Dritte im Doppel in der zusammengelegten AK 40/45. Bei den Seniorinnen 60/65 kam Karin Kahl vom SC Biberbach im Doppel mit Heidi Philipp (ATS Kulmbach) auf Rang drei. Günther Fuchsberger kennen, der in früheren Jahren beim SV Nordendorf Jugendlichen zu stolzen Erfolgen verholfen hat, gewann eine Goldmedaille im Doppel.

Bei den Herren verteidigte Sepp Merk in der AK 80 seine im Vorjahr errungenen beiden Bayerische Meistertitel im Einzel und Doppel - diesmal mit Heinrich Babinsky (TSV Neutraubling) - mit Erfolg. Für den ehemaligen Bundesligaspieler war es seit seinem Start im Seniorensport im Alter von 60 Jahren sein 25. Titelgewinn (fünfmal im Einzel und je zehnmal im Doppel und Mixed) bei Bayerischen Meisterschaften.

Sportlich besonders wertvoll ist der dritte Platz des bestens eingespielten Zusmarshausener Paradedoppels Walter Ohms/Dieter Kuchenbaur einzustufen, zumal sie sich bei den Senioren 55 mit hochklassigen Oberligaspielern messen mussten und dabei gut mithalten konnten. (AZ)