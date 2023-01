Gelungene Premiere von Langweids Neuzugang

Plus Zwei Siege der guyanischen Nationalspielerin Chelsea Edgehill reichen nicht zum Sieg

Das 2. Frauenteam des TTC Langweid startete beim Tabellendritten TTC Birkland mit einer 3:7Niederlage in die Rückrunde der bayerischen Tischtennis-Oberliga. Im Fokus stand bei Langweids Team und den Vereinsverantwortlichen Neuzugang Chelsea Edgehill, die ihre Premiere im Trikot des TTC feierte.