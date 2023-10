Im bayerischen Derby wird ukrainisch gesprochen

Im Tischtennis-Zweitliga-Bayernderby des TTC Langweid gegen den TuS Fürstenfeldbruck geben Spielerinnen aus der Ukraine den Ton an. Premiere für das Herren-Aufsteigerteam.

Im Bayernderby der 2. Tischtennis-Bundesliga stehen sich am Samstag um 17 in der Langweider Sporthalle mit dem TTC Langweid und TuS Fürstenfeldbruck zwei Teams gegenüber, die mit jeweils 6:3-Siegen gegen den MTV Tostedt in die Saison gestartet sind. Das spricht dafür, dass zwei gleich starke Rivalen aufeinandertreffen und dass den Zuschauern ein spannendes Spiel geboten wird.

Im bayerischen Derby geben Ukrainerinnen den Ton an. Spannende Auseinandersetzungen sind in den Spitzenbegegnungen zu erwarten. Hier sind die „Brucker“ mit Irin Motsyk und Olena Nalinskova besonders stark besetzt. Die Spitzenspielerin der Gäste war in der Saison 22/23 eine der stärksten Spierlinnen der Liga. Langweids Topspielerinnen Anja Farlandanska und Diana Styhar konnten in der letzten Saison gegen Fürstenfeldbruck aber immer überzeugen. Die größere Ausgeglichenheit könnte für Langweid sprechen. Auf die Spielstärke von Veronika Matiuina und Vitalija Venckute vertrauend hofft Coach Cennet Durgun auf die nötigen Punkte. Vorentscheidend werden die beiden Auftaktdoppel sein. Es ist davon auszugehen, dass es die Langweider Teammanagerin bei der Aufstellung belässt, die gegen Tostedt erfolgreich war.

Sie hätte ja auch die Möglichkeit Chelsea Edghil einzusetzen, doch dürfte die Nationalspielerin aus Guyana wohl das 2. Damenteam im Heimspiel um 18 Uhr gegen Zorneding als Spitzenspielerin in die Saison der Oberliga führen.

Ex-Bundesligaspielerin führt Herrenteam an

Am Sonntag um 15 Uhr starten dann auch die in die Landesliga aufgestiegenen Männer des TTC Langweid in die Saison 2023/24. Katharina Schneider, Yuri Sandulenko, Timur Carcevschi und Mannschaftsführer Marco Bröll gehen zuversichtlich an die Tische. Zum Auftakt erwartet man in heimischer Halle den TV Waal. (jug)