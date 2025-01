TTC Langweid feiert Derbysieg

Coach Cennet Durgun und ihre Spielerinnen sahen sich bei der Fahrt zum Bayernderby in Fürstenfeldbruck mit dem Rücken zur Wand, stand doch die Spitzenspielerin Veronika Matiunina wegen eines internationalen Einsatzes für die Ukraine nicht zur Verfügung. Kurzfristig musste zudem die deutsche Jugendnationalspielerin Melanie Merk verletzungsbedingt ersetzt werden. Dies gegen einen Gegner, den man bei beiderseitiger Bestbesetzung auf Augenhöhe wusste. Fürstenfeldbruck trat aber ebenfalls nicht in Bestbesetzung an. Das TTCL-Team war aber durch das Fehlen von Jugendeuropameisterin Veronika Matiunina entscheidender geschwächt. Coach Durgun war froh, dass mit Vita Venckute die Spitzenspielerin der TTCL-Zweiten kurzfristig einspringen konnte.

Beide Teams begegneten sich von Anfang an auf Augenhöhe. Yan Ting und Farladanska gewannen das Auftaktdoppel, ehe Venckute und Avamerie gegen das Spitzendoppel der Brucker verloren. Nach den ersten Einzelspielen stand es 2:2. Yang Ting war ihrer Gegnerin deutlich überlegen. Ein Spiel auf hohem Niveau erlebten die Zuschauer in der Begegnung von Iryna Motsyk, eine der stärksten Spielerinnen der Liga, und Langweids Neuzugang Airi Avameri, die die Langweider Fans erstmals im Einsatz sahen. Avameri verlor mit 9:11 im Entscheidungssatz und somit stand es 3:3 nach den nächsten beiden Einzelspielen. Vita Venckute, kämpfte gegen ihre derzeit in Bestform spielenden Gegnerin, Janine Hanslick tapfer und konnte ihr stark zusetzen, aber eine Niederlage nicht abwenden. Anja Farladanska stellte aber mit einem ungefährdeten Sieg gegen die junge ehemalige Thannhauserin Luna Brüller umgehend wieder den Gleichstand her.

Vita Venckute besiegelt Langweider Sieg

Die nächsten zwei Begegnungen führten durch zwei Siege zur TTCL-Führung. Die Abwehrstrategin Yang Ting ließ sich im Spitzenspiel von Iryna Motsyk die Butter nicht vom Brot nehmen und Airi Avameri nicht von Fürstenfeldbrucks Nummer zwei, Milena Burant. Die Gastgeber konnten dann zwar durch einen Sieg der derzeit in Topform spielenden Janine Hanslick gegen Anja Farladanska noch auf 4:5 herankommen, doch setzte die stets zuverlässigee Vita Venckute mit ihrem Erfolg gegen Luna Brüller den Schlusspunkt zum Mannschaftserfolg. Nach dem Sieg steht das Team jetzt auf dem zweiten Tabellenplatz. (jug)

Ergebnisse: Burandt/Brüller – Yang/Farladanska 11:13, 5:11, 11:6, 8:11, Motsyk/Hanslick 11:7, 11:5, 11:8, Motsy – Avameri 11:4, 11:9, 7:11, 7:11, 11:9, Burandt – Yang 6:11, 1:11,1:11, Hanslick – Venckute 12:10, 11:8,10:12, 11:8, Brüller – Farladanska 2:11, 511, 11:9, 5:11, Motsyk – Yang 14:12, 8:11, 8:11, 5:11, Burandt – Avameri 9:11, 11:9, 8:11, 9:11, Hanslick – Farladanska 11:6, 7:11, 8:11, 11:4, 12:10, Brüller – Venckute 5:11, 7:11, 12:14.