Wenn der Moderator weiß, wovon er spricht

Der Streckensprecher des Zusser Triathlon geht in Lauingen zum ersten Mal selbst bei einem Volkstriathlon an den Start. Anmeldung läuft noch bis 30. Juni.

Bei herrlichem Sommerwetter und idealen äußerlichen Bedingungen fand der bekannte Lauinger Triathlon rund um den Auwaldsee statt. Mit dabei war ein Team der Triathleten des TSV Zusmarshausen, angeführt von Marcel Courvoisier, dem Moderator des Zusser Volkstriathlons, der zum ersten Mal selbst bei einem Volkstriathlon gestartet ist. Die Distanzen waren 400 Meter Schwimmen im Auwaldsee, 20 Kilometer Straßenradeln mit Tourenrad und anschließend noch fünf Kilometer Laufen durch die Lauinger Innenstadt. Geschafft und sicherlich erleichtert war Courvoisier, als die Uhr im Zieleinlauf die Zeit von 1:39,19 Std. für ihn stehen blieb.

Bei den Frauen schaffte die erfahrene Triathletin Barbara Scherer die gleiche Distanz in 1:22,45 Std., was ihr in der Frauenklasse W45 Platz acht einbrachte.

Erstmals als Staffelteam im Volkswettbewerb dabei waren Michael Steinbacher, Karl Sendlinger und Jürgen Frank über die gleichen Distanzen. In 1:17,36 Std. erreichten sie unter 23 Teams den elften Platz.

Über die olympische Distanz, 1,5 km Schwimmen, 40 km Radeln und 10 km Laufen waren zwei erfahrenen und routinierten Athleten des TSV am Start. Christian Ringler erreichte in 2:24,10 Std. das Ziel; das bedeutete den 18. Platz in der Klasse Männer 40. Berufsfeuerwehrmann Markus Hörbrand folgte ihm kurze Zeit später nach in 2:27,30 Std., Platz 14 in der Klasse Männer 45.

Wer jetzt Lust hat, selbst als Einzelstarter oder als Team beim 6. Zusser Nullinger Triathlon am Sonntag, 2. Juli, dabei zu sein, hat noch die Möglichkeit, sich bis zum 30. Juni anzumelden unter www.triathlon-zusmarshausen.de