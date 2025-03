Gersthofer Sportgymnastinnen räumen bei bayerischer Meisterschaft ab

Bei der Bayerischen Meisterschaft der Rhythmischen Sportgymnastik in Nürnberg sorgte Anna Lena Schmid vom TSV Gersthofen für ein wahres Feuerwerk an sportlicher Exzellenz. Die Gymnastin siegte nicht nur souverän im Mehrkampf, sondern sicherte sich auch in allen Finals mit den Handgeräten Reifen, Ball, Keulen und Band die Goldmedaille.

Ihre Dominanz auf dem Teppich unterstrich einmal mehr, dass sie nicht nur in Bayern, sondern auch deutschlandweit zu den besten Gymnastinnen gehört. Doch nicht nur Schmid glänzte. Auch die anderen Gymnastinnen des TSV Gersthofen beeindruckten mit ihren Leistungen.

Bemerkenswert ist, dass sich alle Gersthhofer Gymnastinnen für die deutschen Meisterschaften und weitere hochrangige Wettkämpfe qualifizieren konnten. In der Altersklasse 11/12 haben sich Arina Iakovleva als bayerische Meisterin, Vasylysa Pavluchenko als Vizemeisterin und Alexandra Saintschkowski für die nationalen Meisterschaften in Bremen qualifiziert. Für das Deutsche Turnfest sowie die deutschen Meisterschaften in anderen Altersklassen dürfen sich Anna Lena Schmid, Eleonora Stebelska, Marharyta Pets, Zlata Arkusha (alle AK 13), Anastasia Fuchs (AK 15) und Emely Stöffelmeir (MK) über ihre Qualifikation freuen. Auch für das Deutsche Turnfest und den Deutschland-Cup haben sich Dina Sophie Maser, Anastasiia Ovramets, Vasilisa Semak (JWK), Daria Baglai und Emma Lena Pacak (FWK) qualifiziert.

Turnen: TSV Gersthofen dominiert Mannschaftswettbewerb

Auch die beiden Gruppen des TSV Gersthofen setzten sich souverän durch und gewannen den bayerischen Meistertitel. Die Gruppe (KLK 8-10) mit Anja Brujic, Valeria Plitzko, Anastasiia Stepanchenko, Malika Abdullayeva und Oleksandra Viziriak ließ die gesamte Konkurrenz deutlich hinter sich. Auch die Gruppe (JLK) mit Dina Sophie Maser, Anastasia Fuchs, Kateryna Stepanchenko, Eleonora Stebelska, Zlata Arkusha und Marharyta Pets durften sich die Goldmedaille umhängen lassen.

Cheftrainerin Elina Plitzko zeigte sich äusßerst zufrieden: „Ich bin sehr stolz auf unsere Gymnastinnen. Sie haben nicht nur sportlich überzeugt, sondern sich auch in der Vorbereitung durch außerordentlichen Fleiß und Engagement ausgezeichnet. Diese Resultate sind der verdiente Lohn für ihre harte Arbeit.“ Für den TSV Gersthofen geht es am Wochenende mit dem vierten Berlin Team Masters 2025 weiter. (odu)