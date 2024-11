Leitershofer Turner überzeugen auf Landesebene

Als einziger Verein aus unserem Verbreitungsgebiet startete die Turnmannschaft des TSV Leitershofen beim Landesentscheid/Bayern in Michelau (Oberfranken). Nach den souveränen Siegen im Gau Augsburg/361,70 P. und in Schwaben/367,05 P. steigerte man nochmal das Gesamtergebnis um 2,45 Punkten. Trotz der Verbesserung verpasste der Schwabensieger knapp das Podest in der Jugend A/B, weil einige andere Bezirkssieger eine konstantere und stabilere Mannschaftsleistung an allen sechs Geräten ablieferten.

Dabei begann der Wettkampf für Leitershofen an den ersten vier Geräten Ringe, Sprung, Barren und Reck vielversprechend und man thronte zwischenzeitlich auf einen gesicherten dritten Rang. Die beste Übung aller A/B Turner an den Ringen zeigte Jonah Wulf und erhielt dafür 17,40 Punkte. Einen starken Eindruck hinterließen alle Leitershofer Turner beim Barrenkampfgericht und erhielten ein respektables Resultat von 65,70 Punkten. Nur der spätere Gesamtsieger TSV Jahn Freising verhinderte mit 67,60 Punkten den einzig möglichen Gerätesieg für den TSV Leitershofen. Ausgezeichnete Barrenübungen boten Jonah Wulf/17,40 P. und Henri Schmitt/16.50 P. und erzielten in der Einzelwertung Rang zwei und Platz sechs.

Einen Einbruch, mit großen und kleinen Fehlern in den Übungen, erlebten die Leitershofer Turner an den beiden letzten Geräten Boden und Seitpferd. Lediglich Henri Schmitt machte am Boden eine Ausnahme und turnte seine bisher beste Übung in diesem Jahr. Seine tolle Darbietung wurde mit 16,50 Punkten belohnt (3.Rang in der Einzelwertung am Boden). Der TSV Unterföhring konnte an beiden Geräten über acht Punkte gut machen und verdrängte dadurch die Turner aus Leitershofen von der Siegertreppe. Der 4.Platz ist umso beachtlicher, da die Leitershofer im Altersdurchschnitt die jüngste A/B Mannschaft waren. Nur Jonah Wulf und Emil Bley gehören regelkonform in die Jugend A/B, der Rest der Mannschaft könnte noch in der Jugendklasse C starten. (hük)

Ergebnisse der Mannschaften Jugend A/B: 1. TSV Jahn Freising/Niederbayern 393,95 Punkte, 2. TV Hösbach/Unterfranken 384,10 P., 3. TSV Unterföhring /Oberbayern 377,80 P., 4.TSV Leitershofen/Schwaben 369,50 P., 5. TS Lichtenfels/Oberfranken 356,50 P. und 6. VFB Forchheim/Mittelfranken 344,10 P..

Einzelplatzierung der Leitershofer Turner (35 Teilnehmer): 5. Jonah Wulf 96,10 Punkte, 15.Elias Kausträter 89,95 P., 20.Fabio Stoidtner 86,15 P. (alle Gerätesechskampf); 24. Henri Schmitt 78,20 P. (nur 5 Geräte geturnt), 27.Emil Bley (4 Geräte) und 32.Jakob Reichert (3.Geräte).