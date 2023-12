Vom Schwebebalken aufs Siegertreppchen

Die Turnerinnen des TSV Gersthofen sind bei der Landkreismeisterschaft erfolgreich.

Enttäuschend war nur, dass es dieses Jahr erstmalig keine T-Shirts als Teilnehmerpreise gab. Ansonsten waren die Landkreismeisterschaften in Schwabmünchen insgesamt ein erfolgreicher Wettkampf für die Turnerinnen des TSV Gersthofen. Insgesamt nahmen knapp 40 Mädchen im Alter von sechs bis 19 Jahren daran teil. In insgesamt fünf Durchgängen starteten die Turnerinnen in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen.

Bei den Achtjährigen konnte Luisa Weißenbrunner mit sehr sauber geturnten Übungen in einem großen Teilnehmerfeld von über 30 Turnerinnen mit nur einem Zehntel Vorsprung die Medaille für den ersten Platz nach Hause nehmen. Indira Abt wurde Vierte mit lediglich vier Zehnteln Rückstand.

Ella Prusac zeigte ebenfalls schöne Übungen und wurde von über 20 Neunjährigen Zweite. Hannah Sturm konnte sich über den siebten Platz freuen.

In der Altersklasse der Zehnjährigen traten über 30 Kinder an. Auch hier konnten die Turnerinnen des TSV Gersthofen überzeugen. Annika Kalchschmid erturnte sich den dritten Platz, dicht gefolgt von Hermine Kirchgeßner. Lara Reißmann wurde Siebte. Bei den Elfjährigen kam Marlene Seefried ebenfalls auf den siebten Platz.

Die ältesten P-Turnerinnen schafften es nicht aufs Treppchen. Die beste Platzierung erreichte Paulina Wittmann, die als Sechste mit der zweitbesten Balkenübung der Zwölfjährigen aufwarten konnte.

Knapp eine Medaille verfehlt hat in der LK4 der 13- bis 15-Jährigen Emma Bauerle. Sie verpasste mit nur 0,05 Punkten Rückstand den dritten Platz.

Dafür konnten sich in der Altersklasse 16-17 Jahre Julee Haffner über den zweiten Platz und Paula Nitsche über den dritten Platz freuen. Auch diese beiden Turnerinnen konnten am Zittergerät überzeugen. Weitere zweite Plätze gingen an Sofia Paulhartinger in der LK3 und Svenja Denk (LK2). (tsvg-)