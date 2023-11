Dezimiertem Kader reichen die Kräfte nicht

Volleyball-Frauen der SpVgg Auerbach können ersatzgeschwächt nur ein Spiel gewinnen.

Mit dezimiertem Kader traten die Volley-Damen der SpVgg Auerbach den Weg nach Marktoffingen an. So reichte es am Ende des Tages nur zu einem Sieg gegen den VSC Donauwörth II. Gegen die Gastgeber gab es eine 1:3-Niederlage.

Im ersten Spiel gegen den VSC Donauwörth 2 wollte man sich besser als im Hinspiel präsentieren, als man eine deutliche 0:3-Niederlage hinnehmen musste. Aufgrund der krankheitsbedingten Ausfälle konnten mehrere Spielerinnen nicht auf ihren etatmäßigen Positionen eingesetzt werden, dennoch gelang den Auerbacherinnen ein überzeugender Start. So wurde der erste Satz klar gewonnen (25:17). Den zweiten Satz – dies ist mittlerweile ein bekanntes Phänomen der Volley-Damen – verschlief man, so dass dieser 22:25 abgegeben wurde. Insgesamt passte beim Spiel der Auerbacherinnen jedoch viel zusammen. In der Konsequenz dominierte man die nachfolgenden zwei Sätze klar und gewann diese (25:17; 25:19) und somit das Spiel souverän Die ersten drei Punkte konnten die Auerbacherinnen also auf dem Konto verbuchen.

Gegen den Gastgeber aus Marktoffingen wollte man nun ebenso aufspielen. Hier zahlte man jedoch den Tribut der personellen Ausfälle. Die Volley-Damen wirkten erschöpft und fanden nicht mehr ins Spiel hinein. Zudem gesellten sich noch Leichtsinnsfehler, so dass die ersten beiden Sätze abgegeben werden mussten (25:27, 20:25). Lediglich im dritten Satz zeigten die Auerbacherinnen ihr Können. Man mobilisierte die letzten Kräfte und ließ dem Gastgeber keine Chance (25:11). Dieser positive Schwung konnte aber nicht konsequent fortgesetzt werden, so dass der vierte Satz (19:25) und damit das Spiel abgegeben werden mussten. (cys-)

SpVgg Auerbach/Streitheim: Micheler, Muller, Nachreiner, Ottmann, Rittel, Schafhauser, Schmidt-Daffner, Strempel, Wagner I.