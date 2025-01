TSV Gersthofen feiert zwei Siege

Nach dem lang ersehnten Sieg am vergangenen Spieltag ging es für die Mädels des TSV Gersthofen am Samstag in Tapfheim gegen den Tabellenletzten aus Tapfheim und die auf Platz neun stehende Mannschaft aus Weitnau. Im ersten Spiel gegen Tapfheim konnten sich die Gersthoferinnen dank einer Aufschlagserie von Franziska Kücher schnell von ihren Gegnerinnen absetzen. Diesen Vorsprung ließen sich die Mädels des TSV durch eine konzentrierte Leistung dann nicht mehr nehmen. Durch starke Aufschläge von Laura Küffer am Satzende gewann Gersthofen dann den Satz deutlich mit 25:16.

Im zweiten Satz taten sich die TSVlerinn dann aber deutlich schwerer. Ins Gersthofer Spiel schlichen sich einige Unsicherheiten und Ungenauigkeiten, sodass sich die beiden Mannschaften einen spannenden Satz mit wechselnden Führungen lieferten. Durch starke Aufschläge von Stefanie Denk konnten die Gersthoferinnen zwischenzeitlich einen 15:18 Rückstand in eine 21:18 Führung umwandeln. Die Tapfheimerinnen ließen aber nicht nach, sodass der Mannschaft des TSV der Satzverlust drohte. Am Ende behielt Gersthofen aber die Nerven und konnten den Satz mit 25:23 gewinnen. Den dritten Satz konnten die Gersthoferinnen dann wieder deutlich mit 25:17 entscheiden. Starke Angriffe von Samra Kahrimanovic lieferten wichtige Punkte zum Satzgewinn. Somit entschied der TSV diese Pflichtaufgabe mit 3:0 für sich.

Gersthofen gewinnt spannendes zweites Spiel

Im zweiten Spiel ging es dann gegen die Mannschaft des TV Weitnau, die in der Tabelle direkt vor dem TSV Gersthofen stehen. Zunächst taten sich die Gersthoferinnen noch schwer, setzten sich aber im Laufe des Satzes von den Gegnerinnen ab. So konnte der Satz mit 25:16 deutlich gewonnen werden .Knapper war es dann im zweiten Satz. Keine der beiden Mannschaften konnte sich deutlich absetzen. Leichte Fehler führten immer wieder zu Punktgewinnen für die Gegnerinnen. Starke Angriffe der beiden Mittelblockerinnen Laura Küffner und Stefanie Wiedemann brachten hingegen wichtige Punkte, sodass die Gersthoferinnen den Satz letztlich mit 25:23 knapp für sich entschieden.

Ähnlich spannend ging es im letzten Satz weiter. Mit einer starken Mannschaftsleistungen kämpften die Mädels des TSV Gersthofen um jeden Punkt, auch verloren geglaubte Bälle konnten noch gerettet werden. Starke Angriffe der eingewechselten Außenspielerin Laura Romano brachten gegen Satzende noch wichtige Punkte. In der spannenden Schlussphase behielten die Gersthoferinnen die Ruhe und gewannen den Satz wieder mit 25:23 und somit das Spiel mit 3:0 .Durch diese beiden Siege konnte der TSV Gersthofen den TV Weitnau in der Tabelle überholen und steht nun punktgleich mit der vor ihnen auf dem Relegationsplatz liegenden Mannschaft des DJK Augsburg Hochzoll 3 auf dem neunten Platz. Der nächste Spieltag findet am 8. Februar in Hochzoll statt. (AZ)

TSV Gersthofen: Adam, Ballert, Denk, Dietz, Grimmeißen, Kahrimanovic, Kücher, Küffner, Marinho da Silva van Raahden, Romano, Wiedemann J., Wiedemann S.