FCA testet gegen Essen in Dillingen: Wie ein Kreisliga-Klub zum Gastgeber wurde

Herr Ströll, wissen Sie denn, in welcher Liga die SSV Dillingen spielt? Und haben Sie schon mal ein Spiel der Dillinger gesehen?

MICHAEL STRÖLL: Wenn ich mich nicht täusche, spielen sie in der Kreisliga. Ich habe leider noch keine Partie live gesehen, verfolge die Spiele aber im Ticker. Ich wurde schon mehrfach eingeladen, bisher hat es leider noch nicht geklappt. Das wird aber bei passender Gelegenheit nachgeholt.

Und Sie, Herr Nowak, wie viele Spiele des FC Augsburg haben Sie in der vergangenen Saison live im Stadion verfolgt?

CHRISTOPH NOWAK: Wenn meine SSV Dillingen nicht parallel spielt oder ich beruflich mit einem meiner Torhüter, die ich ausstatte, verhindert bin, dann bin ich eigentlich immer in der WWK-Arena und schaue mir die Spiele des FC Augsburg an. Also so 15, 16 Heimspiele, inklusive Pokal, sind es im Schnitt schon.

Herr Ströll, am vergangenen Wochenende hat der FC Augsburg in Memmingen gespielt, davor schon in Gersthofen. Nun also das Doppel-Testspiel gegen den Drittligisten Rot-Weiß Essen in Dillingen. Wie wichtig ist es dem FCA, in der Region verwurzelt zu sein und eine Bindung zu den Funktionären zu haben?

STRÖLL: Es ist uns extrem wichtig, dass wir in der Region präsent sind. Wir haben das vor zwei, drei Jahren wieder intensiviert, mir war das vor der Saison auch ein Anliegen, dass wir in die Region gehen. Es müssen natürlich auch immer die Gegner passen. Wir haben vor Jahren eingeführt, dass wir unser erstes Spiel nach der Sommerpause in Augsburg machen, traditionell im Rosenaustadion. Das wird gerade renoviert, deswegen haben wir es heuer nach Gersthofen verlagert. Wir werden auch in der Länderspielpause im September wieder schauen, wo wir in der Region eventuell ein Testspiel machen können. So eines hat uns vergangenes Jahr in Dinkelscherben viel Zuspruch gebracht. Und man merkt, wo vor fünf Jahren vielleicht 1200 Zuschauer zu den Spielen kamen, sind es jetzt schon 3000 bis 5000 Fans. Es zeigt die Entwicklung und Wahrnehmung in der gesamten Region. Zu den Funktionären gibt es die eine oder andere engere Bindung, wie beispielsweise zu Christoph aufgrund seiner Branchenherkunft.

Die SSV ist nun also Ausrichter des Testspiels. Was muss man tun, um so ein Spiel zu bekommen?

NOWAK: Wichtig ist die persönliche Bindung, ich lag ihm länger in den Ohren, dass wir mal wieder was machen könnten. Dann brauchst du natürlich die Infrastruktur, die haben wir natürlich mit unserem Stadion, mit genügend Kabinen, der Platz ist top. Und wir haben in der Vergangenheit das eine oder andere Relegationsspiel ausgerichtet, vergangenen Sommer das Testspiel gegen den FC Bayern II, vor Jahren das Tim-Wiese-Spiel mit 2500 Zuschauern. Sprich, wir haben die Erfahrung und schaffen das dann ohne Probleme.

Worauf legt ein Bundesligist Wert, wenn er ein Testspiel auf einem Kreisliga-Gelände absolviert? Wie ist da der Austausch im Vorfeld?

STRÖLL: Wie Christoph schon gesagt hat, sind wir im Vorfeld mit Greenkeeper, Organisationsteam und Teammanagement vor Ort, um alle Anforderungen abzusprechen. Das beginnt wirklich mit den Umkleiden, wenn wir zwei Spiele bestreiten, brauchen wir insgesamt vier Kabinen für die beiden Mannschaften. Wichtig ist natürlich auch die Platzqualität. Es sind viele kleine Themen, einschließlich der Verpflegung. Ich hoffe, dass die Leute, zahlreich kommen und eine schöne Zeit verbringen. Und wir als Profiverein unterstützen da natürlich gerne mit unserer Erfahrung, wir haben das jedes Jahr mehrfach – und verstehen uns da ein Stück weit als Coach.

NOWAK: Wir bekommen jetzt hier aus der Arena je zwei Ausschankwagen und Kühlanhänger, die Infrastruktur dafür ist dann wirklich gut. Für so ein Event ist es einfach wichtig, einen großen Partner zu haben.

Kommen wir zur Mannschaft, mit Sandro Wagner hat der FCA einen neuen Trainer präsentiert, der durchaus polarisiert. Aus Ihrer Sicht die richtige Wahl, Herr Nowak?

NOWAK: Ich persönlich finde die Entscheidung cool. Wir diskutieren schon seit Jahren über solche Themen. Und mir sind solche Figuren, solche Typen auch wichtig, die dann einfach auch einen Boom auslösen. Natürlich gab es Kritik an den Entscheidungen. Aber ich bin selbst seit 13 Jahren Funktionär und weiß, dass es Entscheidungen gibt, die intern volle Zustimmung haben, nach außen aber überraschend wirken. Ich hätte es aber auch so gemacht.

Wenn Sie ein Wörtchen mitreden dürften, wo sollte sich der FCA noch verstärken, wen könnte der Verein noch abgeben?

NOWAK: Das muss jeder für sich entscheiden, jeder hat seine eigene Philosophie. In meinem Spezialgebiet, dem Torwartbereich, sehe ich die Torverteidigung ganz wichtig. Das letzte halbe Jahr von Finn Dahmen war dann sicherlich ordentlicher als in der Spielzeit 2023/24. Man muss auch immer sehen, welche Möglichkeiten man als Verein hat. Und ich glaube, da hat man im Scouting in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet. Als Beispiel nenne ich Arne Engels, der mit viel Transfergewinn zu Celtic Glasgow gewechselt.

Im Landkreis Dillingen gibt es durch die geografische Nähe zahlreiche Fans des 1. FC Heidenheim. Sind Sie froh, dass die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt die Klasse gehalten hat?

STRÖLL: Zuallererst freue ich mich für Frank (Schmidt/Trainer, Anm. d. Red.) und Holger (Sanwald/Vorsitzender) über den Klassenerhalt. Sie machen seit 15, 20 Jahren einen enorm guten, nachhaltigen Job. Und wenn eine solch gute Arbeit dann belohnt wird, dann ist das nur folgerichtig. Und von daher freue ich mich auch in der kommenden Saison auf die „Derbys“, wenn man die geografische Nähe betrachtet.

Ist Heidenheim ein Konkurrent in Sachen Fans?

STRÖLL: Wir stehen natürlich immer in Konkurrenz, aber nicht nur mit Heidenheim. Wir stehen auch mit Bayern München, Nürnberg, dem TSV 1860 München, Ulm, Stuttgart oder Ingolstadt im Wettbewerb. Damit müssen wir zurechtkommen, wir müssen weiter versuchen, Fans zu gewinnen. Das ist uns auch sehr gut gelungen, wir haben mittlerweile fast 30.000 Mitglieder, die Entwicklung ist positiv, und das wollen wir fortschreiben, auch im Landkreis Dillingen. Da haben wir mit den Schienbachtalern aus Rieblingen ja den größten Fanclub des Vereins.

Apropos Heidenheim: Im Jahr 2009 hätte der damalige Zweitligist FCA ein Testspiel in Dillingen absolvieren sollen gegen die Heidenheimer. Das wurde kurzfristig abgesagt, weil Trainer Jos Luhukay den Platz als unbespielbar fand. Wie steht es denn vor dem Test gegen Essen um das Grün im Stadion, Herr Nowak?

NOWAK: Der Platz ist mittlerweile wirklich top. Da muss ich ein großes Kompliment an die Stadtverwaltung und Stadtgärtnerei machen, die da hervorragende Arbeit leisten, das Donaustadion mit Leidenschaft pflegen und auch richtig Bock drauf haben sich gut zu präsentieren. Übrigens hat Jos Luhukay später seine Entscheidung von damals bereut und von seinem größten Fehler während seiner FCA-Amtszeit gesprochen.

STRÖLL: Unser Greenkeeper kann den guten Zustand des Platzes im Dillinger Stadion bestätigen. Er sei vielleicht sogar ein wenig zu dicht bewachsen, meinte Christoph nach einer Vor-Ort-Besichtigung.

Wie viele Karten gibt es für das Spiel gegen RW Essen noch und wie viel kosten diese? Und wo können die Fans parken?

NOWAK: Es sind 3000 Karten im Verkauf, etwa 1000 davon sind bereits weg. Die reguläre Karte kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro und für Kinder 5 Euro. Parkmöglichkeiten wird es am Colleg und am Volksfestplatz geben. Wir richten einen Eingang in Richtung Eichwaldbad/Lustgarten ein.

Vor allem junge Fans freuen sich auf den Kontakt zu den Spielern und vor allem zu Trainer Sandro Wagner. Wird es die Möglichkeit für Autogramme und Selfies geben, Herr Ströll?

STRÖLL: Klar werden wir uns da zeigen, wollen für die Fans nahbar und greifbar sein. Wir haben es in Gersthofen gesehen, dass die Nachfrage diesbezüglich sehr groß ist. Spieler und Trainer werden sich auch in Dillingen ausreichend Zeit nehmen, um Autogramm- und Selfie-Wünsche zu erfüllen. Es ist wichtig, den jungen Fans ihre Idole nahe zu bringen.

Abschließend die Frage, wo wird der FCA in dieser Saison in der Tabelle landen, Herr Nowak?

NOWAK: Ich bin kein großer Fan von solchen Prognosen. Die Mannschaft muss sich zunächst noch finden, dann kann sich durchaus ein Flow entwickeln. Wenn du eine positive Stimmung hast, dann bist du auch erfolgreich. Am Ende wird es definitiv ein einstelliger Tabellenplatz.

Und was denken Sie, Herr Ströll, wie schneidet die SSV Dillingen ab?

STRÖLL: Hoffentlich im gesicherten Mittelfeld, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun hat.