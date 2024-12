Welche Wintersportangebote es im Landkreis gibt

Die Temperaturen sinken und der erste Schnee ist schon gefallen; der Winter steht vor der Tür. Und mit ihm beginnt auch die neue Skisaison. Für Kinder und Jugendliche, die mit dem Skifahren anfangen wollen, bieten die Vereine aus dem Landkreis verschiedene Angebote an. Aber auch fortgeschrittene und ambitionierte Skifahrer können sich bei den Rennteams der Skivereine aus dem Landkreis weiterentwickeln und an Wettbewerben teilnehmen.

Solche Rennteams stellen die Alpine-Abteilung des TSV Gersthofen, der SWV Fischach, die DJK Leitershofen und der SC Königsbrunn. Vor allem in Leitershofen gibt es immer wieder Erfolge zu feiern. Im Rennteam der Königsbrunner bereiten sich die Skifahrer in nach Alter aufgeteilten Gruppen schon seit Oktober auf die Rennen im Winter vor. Auf den gemeinsamen Lehrgängen arbeiten die Teammitglieder an ihrer Kondition. Zusammen mit ihrem Trainer analysieren sie mithilfe von Videomaterial ihre Technik.

Manuel Bschorr ist selbst schon lange als Athlet beim Rennteam des SC Königsbrunn dabei. Er sagt: „Wer im Großraum Augsburg nach einer Möglichkeit sucht, ambitioniert Ski zu fahren, der ist beim SC Königsbrunn genau richtig.“ Vor allem die umfangreiche Herbstvorbereitung spreche hier für den SC: Neun Lehrgänge planen die Königsbrunner bis zum Jahresende, diese werden von einem ausgebildeten Trainer geplant und begleitet. Diese Lehrgänge bereiten auf die vielen Rennen in Bayern vor, an denen die Athleten teilnehmen werden. Eines dieser Rennen ist der Schöffel-Kids-Cup, wo sich insbesondere die Athleten des SC Königsbrunn und der DJK Leitershofen in den letzten Jahren auszeichnen konnten.

Vielseitige Ski-Angebote im Landkreis

Auch bei anderen Vereinen im Landkreis können Interessierte auf die Skier steigen. Bei der Skiabteilung des TSV Meitingen oder der DJK Leitershofen finden Anfänger Angebote für Skikurse, auch Kinder können teilnehmen. Neben mehreren Tagesskifahrten veranstaltet der TSV Meitingen ein Hüttenjugendlager und eine Nachtskifahrt für seine Mitglieder.

Beim SWV Fischach können Mitglieder Ski- und Snowboardkure in allen Fähigkeitsstufen belegen. Zusätzlich haben auch Kinder ab dem dritten Lebensjahr beim Eltern-Kinder-Ski die Möglichkeit, den Sport kennenzulernen. Außerhalb der Kurse können Skibegeisterte bei mehreren Wochenendausflügen und Hüttenfahrten auf die Skier steigen.

„Stimmung wie auf einer Klassenfahrt“

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlungen hat sich der SC Königsbrunn das Ziel gesetzt, den Skisport für die Jugend noch attraktiver zu machen. Die vielen verschiedenen Angebote für Anfänger sind gegeben, wieso man aber mit dem Skisport beginnen sollte weiß Bschorr aus eigener Erfahrung: „Man erlebt eine einzigartige, verschneite Natur und das nur etwa zwei Stunden von Augsburg entfernt.“ Neben der Idylle zeichne auch das Gemeinschaftsgefühl das Skifahren aus, sagt er und ergänzt: „Bei den gemeinsamen Ausflügen oder Lehrgängen verbringen insbesondere Kinder und Jugendliche viel Zeit mit Gleichaltrigen und haben die Möglichkeit neue Freunde zu finden.“ Die Stimmung auf den Lehrgängen sei einzigartig und vergleichbar mit einer Klassenfahrt, sagt Bschorr.

Wie der SC Königsbrunn will auch die Alpine-Abteilung des TSV Gersthofen ein attraktives Angebot für junge Skifahrer und Skifahrerinnen bieten. Hierfür können Kinder an Skikursen teilnehmen, in welchen sie je nach Erfahrung in vier verschiedene Gruppen aufgeteilt werden. „Im Vordergrund steht dabei der Spaß am Lernen und die individuelle Förderung der Kinder“, erklärt die stellvertretende Abteilungsleiterin Sophia Meitinger. Neben den Skikursen veranstalten die Gersthofer auch Schneeschuhwanderungen oder Skitouren.

Kinder lernen Skifahren besonders schnell

Warum es sich lohnt, mit dem Skifahren anzufangen, weiß Meitinger: „Für mich ist Skifahren mehr als nur ein Hobby – es ist ein Lebensgefühl“, sagt die Skilehrerin und fügt an: „Schon der Gedanke an einen perfekten Tag auf der Piste zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Für mich ist dieses Gefühl unbezahlbar.“ Auch für Kinder sei Skifahren etwas Besonderes: „Das Naturerlebnis und die Abenteuer an der frischen Luft schaffen vor allem für die Jüngsten unvergessliche Erinnerungen.“

Den Sport zu erlernen, falle ihnen ebenfalls leichter als Erwachsenen, sagt sie: „Als Kind lernt man das Skifahren noch sehr einfach und schnell. Das verlernt man auch nicht mehr.“ Für Meitinger zeichnet sich die Alpine-Abteilung des TSV Gersthofen durch die familiäre Atmosphäre aus. Ihr Opa war Gründungsmitglied der Abteilung und so ist sie schon seit ihrer Kindheit ein Teil des Vereins. „Alle sind willkommen“, sagt Meitinger und erklärt, dass es auch ohne Kurs möglich sei, als Freifahrer an Kursen oder Veranstaltungen teilzunehmen. „Der Spaß am Wintersport verbindet schließlich uns alle.“