Zusmarshauser Triathlon fällt ins Wasser

Sicherheit geht vor. Nachdem der Rothsee in Zusmarshausen über die Ufer getreten ist, muss die Veranstaltung abgesagt werden.

Wer Triathlon betreibt, darf nicht wasserscheu sein. Doch der Dauerregen der vergangenen Tage machte den Organisatoren des Nullinger-Volkstriathlons in Zusmarshausen einen dicken Strich durch die Rechnung. Aus Sicherheitsgründen wurde die beliebte Sportveranstaltung, zu der rund 350 Sportlerinnen und Sportler angemeldet waren, abgesagt.

„In Zusmarshausen ist Land unter. Der Katastrophenfall wurde ausgerufen“, berichtet Cheforganisator Karl Sendliger, von einem Treffen der Verantwortlichen am Samstag-Vormittag, bei dem in Absprache mit den Kampfrichtern und dem Präsidenten des Bayerischen Triathlon-Verbandes die Absage beschlossen wurde. „Es wäre unverantwortlich gewesen, die Sportlerinnen und Sportler ins Wasser zu lassen. Der Rothsee ist so voll wie noch nie. Das Wasser ist über die Ufer getreten und hat einen Großteil der Laufwege überschwemmt“, schildert Sendlinger die Lage. Auch die Wechselzone ist betroffen. „Rundherum ist alles matschig und schwammig. Es wäre sinnlos“, sagt Sendlinger enttäuscht. Aber: „Leib und Leben ist wichtiger, als eine Sportveranstaltung.“ Ob es einen Nachholtermin geben wird, steht noch nicht fest. „Um diesen Gedanken zu verfolgen, muss erst einmal das Wasser wieder abgeflossen sein“, so Karl Sendlinger, dessen Grundstück an der Zusam auch betroffen sein könnte. „Es fehlen bloß noch 30 Zentimeter.“