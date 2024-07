100 Jahre SSV Margertshausen: Ein Festwochenende voller Freude und Gemeinschaft

Ein Jahrhundert voller Geschichte, Sport und Gemeinschaft: Der SSV Margertshausen feierte sein 100-jähriges Bestehen über mehrere Wochen, das nun mit einem stimmungsvollen Festwochenende endete. Das Erfolgsgeheimnis des SSV Margertshausen sah man an diesem Wochenende deutlich: Viele Mitglieder arbeiteten fast rund um die Uhr für den Verein, vom Aufbau bis zum Abbau Hand in Hand, um dann mit Erfolg dieses Festwochenende zu begehen.

Beim Legendenspiel trafen ehemalige Fußballgrößen des SSV zu einem freundschaftlichen Kick aufeinander.

Zum Auftakt am Freitagabend lockte ein spannendes Elfmeterturnier zahlreiche Fußballenthusiasten an, die ihre Treffsicherheit vom Punkt unter Beweis stellen wollten. Die Zuschauer feuerten ihre Favoriten lautstark an und freuten sich über die ein oder andere gelungene Parade der Torhüter. Von den Elfmeter-„Ballermännern“ ging es dann fast nahtlos zu den Ballermannhits über. Auf der Mallorca-Party heizte DJ Markus Zaha den Besuchern mit den bekannten Beats aus der Schinkenstraße gut ein. Die feierfreudige Menge genoss die Atmosphäre bei der lauen Sommernacht.

Der Samstag stand beim SSV Margertshausen ganz im Zeichen der Familie

Der Samstagnachmittag stand ganz im Zeichen der Familie. Hier präsentierten die Schützen, die Turnabteilung oder die Tennisriege mit Freude und Stolz ihre Abteilung. Die zahlreichen Mitmachstationen kamen sowohl bei den kleinen als auch großen Besuchern gut an. Der Höhepunkt des Tages war vielleicht das Legendenspiel, bei dem ehemalige Fußballgrößen des SSV Margertshausen nochmal ihr Können auf dem Platz demonstrierten. Altbekannte Gesichter sorgten auf der vollen Tribüne für so manche Erinnerung bei einigen Zuschauern. Der Samstagabend endete schließlich mit einem Festabend, bei dem die Coverband Daddy Cool mit Klassikern aus vier Jahrzehnten aufspielte.

Pfarrer Reinfried Rimmel lobte bei der Messe die Kraft des Zusammenhalts wie beispielsweise im Verein.

Mit einem Totengedenken und einem festlichen Gottesdienst im Zelt startete der Sonntag noch leicht verregnet. Pfarrer Reinfried Rimmel aus Horgau zelebrierte die Messe und erklärte die Bedeutung von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Nach dem Gottesdienst stärkten sich die Gäste im vollen Zelt mit einem Weißwurstfrühstück, das vom Musikverein Gessertshausen zünftig begleitet wurde. Am Nachmittag kam dann die Sonne wieder zum Vorschein und so herrschte schließlich bei den abschließenden Jugendspielen bestes Fußballwetter. Damit endete die lange Geburtstagsfeier des SSV, die bereits Wochen davor mit einem AH-Turnier, zwei interessanten Fußballspielen gegen Schwaben Augsburg und gegen die U19 des FC Augsburg sowie einem stimmungsvollen Ehrungsabend begann. Die perfekte Mischung aus sportlichen Aktivitäten und geselligem Beisammensein sorgte dafür, dass dieses Fest noch lange in den Erinnerungen aller Beteiligten bleiben wird.

100 Jahre SSV Margertshausen Ein Verein, der lebt – das kann sich der SSV Margertshausen tatsächlich seit 100 Jahren auf die Fahne schreiben. Gegründet wurde der SSV Margertshausen 1924 auf Initiative des damaligen Pfarrers August Kieninger sowie Johann Altbauer mit den Abteilungen Theater und Fußball. Von 1925 bis 1933 fanden unregelmäßig Fußballspiele, hauptsächlich Lokalderbys, und regelmäßige Theateraufführungen statt. In den Kriegsjahren erlosch das Vereinsleben dann völlig, ehe 1946 der Verein unter anderem durch Leonhard Jochum und Georg Kehrle ein Neustart gelang. Anfang der 50er-Jahre begann man mit Unterstützung der amerikanischen Militärregierung der Bau des Sportgeländes. 1965 fand die feierliche Einweihung des neuen Sportheims statt. Die 50-Jahr-Feier wurde groß mit damaligen Fernseh- und Schlagerstars wie Sepp Viellechner oder Teddy Parker gefeiert. Neue Abteilungen wie Schützen, Turnen und auch Tennis wurden in den 70er-Jahren integriert oder gegründet. Auch eine Volkstanzgruppe fand ab 1981 Anklang bei den Margertshauser Sportfreunden. In den Folgejahren wurde regelmäßig das Sportheim erweitert oder zusätzliche Tennisplätze, ein zweites Fußballfeld oder das Kleinspielfeld für die Jugend errichtet. Trendsportarten wie Badminton, Beachvolleyball oder Aerobic bekamen mit der Zeit beim SSV ebenfalls eine Heimat wie zuletzt 2019 die neue Boule-Anlage. Und es folgten weitere Baumaßnahmen. So wurden zwischen 2022 und 2023 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen wie eine Pellets-Heizung mit Solartherme, eine moderne Bewässerungsanlage für die beiden Fußballfelder sowie eine LED-Fluchtlichtanlage für das Fußballtrainingsfeld installiert.