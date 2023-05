Stadtbergen

18:30 Uhr

42 Kinder warten in Stadtbergen auf einen Betreuungsplatz

Plus Freie Kita-Plätze sind Mangelware und Personal wird händeringend gesucht. Zwei neue Gruppen in Deuringen sollen nun für eine kleine Entspannung sorgen.

Aktuell haben in Stadtbergen 42 Eltern noch keine Zusage für einen Platz im Kindergarten. Dies wird sich nun ändern. Nach dem Motto "Not macht erfinderisch" wird es noch in diesem Jahr 20 neue Plätze in Deuringen geben. Mit der Anerkennung des notwendigen Bedarfs hat der Stadtrat bei seiner jüngsten Sitzung nun den Weg dafür freigemacht. Somit kann die DJK Leitershofen eine weitere Gruppe im Waldkindergarten betreuen. Eine ähnlich gute Nachrichtgibt es auch für den Krippenbereich.

Bereits Anfang des Jahres wurde in nicht öffentlicher Sitzung des Verwaltungsausschusses über den Sachstand zur Verbesserung der Betreuungsangebote im Krippen- und Kindergartenbereich informiert. Dabei ging es insbesondere um die Anmietung eines geeigneten Objekts in Deuringen. "Inzwischen sind die Verhandlungen zur Anmietung des Pfarrhauses seitens der örtlichen Kirchenverwaltung und der Stadt annähernd abgeschlossen", teilte Bürgermeister Paul Metz mit. Der Vertrag benötige lediglich noch einer kircheninternen Abklärung und der Zustimmung der Bischöflichen Finanzkammer. Allerdings besteht im Bereich der Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr eine Wartelistensituation. "Die Eröffnung unserer neuen Kindertagesstätte Reiterweg wird erst im Jahr 2024 erfolgen, weshalb die Verwaltung weitere Betreuungsmöglichkeiten abgefragt hat", so Metz. Und hier kommt die DJK Leitershofen ins Spiel.

