Alexandrina Simeon Quintett präsentiert Christmas Jazz

Die Sängerin und Komponistin Alexandrina Simeon, geboren in Varna am Schwarzen Meer, lebt seit vielen Jahren in Augsburg. Im Jazz hat sie ihre Musik gefunden, deren Offenheit und Durchlässigkeit ein fruchtbarer Boden für ihre kulturellen Wurzeln sind. Am Ende des Jahres gastiert das Alexandrina Simeon Quintett im Bürgersaal Stadtbergen und hat feinen Christmas Jazz im Gepäck. Gemeinsam mit dem Publikum reist das Quintett in der Vorweihnachtszeit durch das „Winter Wonderland“, hört andächtig dem „Little Drummer Boy“ zu oder macht sich für eine ganz besondere Kutschenfahrt mit „Sleigh Ride“ bereit. Mit dabei sind Daniel Mark Eberhard am Klavier, Stephan Holstein an der Klarinette und dem Tenor Saxofon, Andi Bauer am Bass und Tom Steppich an den Drums. Das Konzert findet am Sonntag, 8. Dezember, um 19 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Weitere Informationen und Tickets gibt es im Rathaus Stadtbergen unter der Nummer 0821 2438100, an den bekannten Vorverkaufsstellen, dem AZ-Kartenservice sowie auf www.buergersaal-stadtbergen.de. (AZ)

