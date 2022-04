Arztvortrag in Stadtbergen: Wenn im Schlaf der Atem stockt

Der Arztvortrag im Bürgersaal widmet sich dem Thema Atemaussetzer und Schnarchen. Dabei werden auch die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten vorgestellt.

Wer sich nach dem Aufwachen am Morgen häufig wie gerädert fühlt, der könnte von Atemaussetzern im Schlaf betroffen sein. Das kann 30 Mal pro Stunde oder häufiger vorkommen und den gesunden Schlafablauf stark beeinträchtigen. Da vor allem der Tiefschlaf betroffen ist, wird dies mitunter von den Betroffenen zunächst gar nicht bemerkt. Über dieses Thema spricht der Oberarzt und Somnologe an der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde des Uniklinikums, Dr. Eric Treutlein, in der ärztlichen Vortragsreihe.

Treutlein will eingangs kurz beleuchten, was Schlaf eigentlich ist und wie sich gesunder Schlaf auszeichnet. Dann geht es um das Thema Schnarchen, denn das kann ein Symptom für nächtliche Atemaussetzer sein. In den meisten Fällen ist Schnarchen harmlos, trotzdem besteht oft ein Therapiewunsch, weil der Bettpartner damit um seinen Schlaf gebracht wird.

Atemaussetzer können langfristig gesundheitliche Schäden verursachen

Nächtliche Atemaussetzer kommen zusätzlich zum Schnarchen bei einem bis vier Prozent der Bevölkerung vor. Die Dunkelziffer liegt vermutlich höher. Meistens stellen die Atempausen zwar keine unmittelbare Gefahr für die Sauerstoffversorgung dar, stören aber den erholsamen Schlaf und verursachen damit langfristig gesundheitliche Schäden. Tagesmüdigkeit und sogar unkontrolliertes Einschlafen am Tag können die Folge sein, das Risiko für einen Schlaganfall oder Herzinfarkt steigt. Zu Atemaussetzern kommt es bei Übergewicht, bei zu viel Alkoholgenuss kurz vor dem Schlafengehen, auch bestimmte Medikamente wie starke Schlaf- oder Schmerzmittel können sie fördern. Häufigste Ursache ist aber eine Engstelle im Rachenraum im Zusammenhang mit dem Gaumensegel, den Mandeln, der Zunge oder dem Kehlkopfdeckel.

Wie Treutlein darlegen wird, gibt es bei Schnarchen oder Atemaussetzern verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Erfolg verspricht manchmal bereits eine Umstellung der Lebensumstände und Gewohnheiten: Abnehmen, nur mäßiger Alkoholkonsum vor dem Zubettgehen, auf Schlafmittel möglichst verzichten. Hilfe versprechen daneben Zahnschienen oder eine Atemmaske. Außerdem gibt es operative Möglichkeiten. Relativ neu ist eine Therapie mittels Hypoglossus-Schrittmacher. Dabei werden die Nerven im Hals so stimuliert, dass die Muskeln im Tiefschlaf nicht so sehr erschlaffen und der Rachen beim Einatmen offen bleibt.

Rechtzeitige Behandlung kann gesundheitliche Langzeitfolgen vermeiden

Wie Treutlein sagte, werden Atemaussetzer in der Nacht oft nicht sofort richtig diagnostiziert. Für Betroffene kann es mitunter schwierig sein, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Manchmal wird die Erkrankung auch gar nicht oder kaum bemerkt, dabei kann eine rechtzeitige Behandlung gesundheitliche Langzeitfolgen vermeiden.

