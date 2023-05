Stadtbergen

18:30 Uhr

Auch in der Stadtberger Daimlerstraße geht beim Wohnungsbau nichts voran

In Stadtbergen in der Daimlerstraße wollte der Bauträger Primus 15 Wohnungen fertigstellen. Zehn Monate nach dem zugesagten Bezugstermin steht nicht einmal der halbe Rohbau und die Arbeiten ruhen.

Plus 15 Wohnungen in der Daimlerstraße in Stadtbergen sollten Ende Juli 2022 fertig sein. Käufer haben 100.000 Euro angezahlt. Doch es steht nicht einmal der Rohbau.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Luftlinie sind diese beiden Bauprojekte in Stadtbergen nur wenige Hundert Meter entfernt. 57 Wohnungen sollten in der Ulmer Landstraße noch in diesem Jahr bezugsfertig sein, und 15 Einheiten hätten in der Daimlerstraße 6–8 bereits seit dem 31. Juli des vergangenen Jahres bewohnt sein sollen. Doch auch dieses Projekt scheint zu scheitern und private Käufer bangen um ihr Geld.

Wie berichtet, hatte die Holding des Bauträgers, Primus Concept, bereits vor wenigen Wochen Insolvenz angemeldet. Die beiden Stadtberger Projekte liefen jedoch jeweils über eine eigens gegründete Tochtergesellschaft und sollten unter anderem mittels externer Investoren weitergeführt werden. Nun hat sich der Käufer einer Wohnung an die Redaktion gewandt. Er befürchtet auch für die Daimlerstraße Schlimmstes und rechnet damit, mindestens 100.000 Euro in den Sand gesetzt zu haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen