Augsburger Sängerfreunde geben Konzert zugunsten der Kartei der Not

Der Chor wurde in diesem Jahr 100 Jahre alt. Aus Dankbarkeit für die schöne Zeit gibt es nun ein Benefizkonzert im Bürgersaal.

Die Augsburger Sängerfreunde feiern in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Und nicht nur das, auch Chorleiter Carl-Christian Küchler kann in diesem Jahr auf ein Jubiläum zurückblicken, er ist seit 20 Jahren in seiner Position tätig. Aus diesem Grund gab es bereits vor wenigen Tagen eine Feier mit Ehrungen langjähriger Sänger im Rokokosaal der Regierung von Schwaben. Jetzt soll es aber noch mal musikalisch werden, und zwar im Bürgersaal in Stadtbergen.

Nach dem Auftakt im Rokokosaal mit einem Programm von deutschen Volksliedern bis hin zu „Can’t Help Falling in Love“ von Elvis Presley geht es für die Augsburger Sängerfreunde also direkt weiter. Bei diesem Konzert am Sonntag, 5. Mai, werden die Augsburger Sängerfreunde von zwei weiteren Chören unterstützt. Einer ist der Chor der Bäckerinnung Augsburg unter Leitung von Chorleiter Benedikt Ott, der andere die Sängergesellschaft Lyra unter Leitung von Walter Schrupp. Am Flügel werden die Augsburger Sängerfreunde von Stephanie Knauer begleitet.

Der Reinerlös des Konzerts geht an die Kartei der Not

Aus Dankbarkeit für die vielen schönen Jahre, die sie in Gemeinschaft erleben durften, veranstalten sie dieses Konzert als Benefizkonzert für die „ Kartei der Not“ der Augsburger Allgemeinen. Der Reinerlös fließt diesem Hilfswerk zu. Auch die Gastchöre treten deshalb ohne Honorar auf. Karten zu 15 Euro (keine Ermäßigungen) für dieses Konzert am Sonntag, ab 14.30 Uhr (Einlass 13.45 Uhr) gibt es über www.reservix.de oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Und wer selbst gerne mitsingen möchte: Der Chor sucht dringend für anstehende Auftritte und Konzerte neue Sänger. Sie proben jeden Dienstagabend im kleinen Saal der Pfarrei Hlgst. Dreifaltigkeit in Kriegshaber. Interessenten können sich an den Vorstand wenden, Günther Reiner, Telefon 0821/584638. (AZ)

