Austausch zwischen Stadtbergen und Bagnolo Mella weiter vertieft

Eine Delegation aus der norditalienischen Partnerstadt Bagnolo Mella besuchte das Stadtfest in Stadtbergen. Angeführt wurde die Gruppe von der Vorsitzenden des dortigen Partnerschaftsvereins, Paola Olivari, sowie Stadtrat Gianni Carilli. Empfangen wurden die Gäste bei einem gemeinsamen Abendessen mit Bürgermeister Paulus Metz, dessen Stellvertreter Michael Smischek und Stadtrat Roland Mair sowie den Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins Stadtbergen, Josef Ortolf und Silvia Hofmann-Maggiore. Das Besuchsprogramm führte nach Nördlingen mit Stadtführung, Ausblick vom „Daniel“ und Besuch des Ries-Krater-Museums. Auch Augsburg wurde besichtigt, inklusive Fuggerei und historische Badstuben.

Treffen in 2025 und 2026

Am Rande des Besuchs trafen sich die Vorsitzenden beider Partnerschaftsvereine, um künftige Projekte zu planen. Eine Stadtberger Delegation wird im September das alle fünf Jahre stattfindende Stadtfest in Bagnolo Mella besuchen. Geplant ist außerdem Ende des Jahres ein gemeinsames Konzert mit Musikern aus Olbernhau und Bagnolo Mella in Stadtbergen, mit möglicher Fortsetzung 2026 in Italien. Auch sportliche Begegnungen für Kinder und Jugendliche sollen intensiviert werden. Eine Kunstausstellung mit Werken aus dem Landkreis Augsburg und der Provinz Brescia ist ebenfalls in Vorbereitung. Parallel ist ein Besuch in der französischen Partnerstadt Brie-Comte-Robert im Frühjahr 2026 vorgesehen.

