Bürgermeister Paul Metz fährt in Stadtbergen fulminanten Sieg ein

Mit knapp 83 Prozent gewinnt Amtsinhaber Paul Metz die Bürgermeisterwahl in Stadtbergen. Seine Herausforderin Susanne Rößner ist dennoch zufrieden.

Mit diesem Ergebnis hat selbst Bürgermeister Paul Metz nicht gerechnet. Knapp 83 Prozent der abgegeben Stimmen fielen auf den Amtsinhaber der CSU, seine Herausforderin Susanne Rößner von den Freien Wählern erreichte etwas mehr als 17 Prozent. Für beide Kandidaten enttäuschend war aber die geringe Wahlbeteiligung, die mit lediglich 41,4 Prozent deutlich unter dem Votum der vorherigen Wahl lag. Somit hat nicht einmal jeder Zweite der knapp 12.000 Wahlberechtigten in Stadtbergen den Gang zur Urne angetreten, beziehungsweise sein Kreuz bei der Briefwahl gemacht.

Im Vergleich zu anderen Städten hat Stadtbergen bezogen auf die Einwohnerzahl deutlich mehr Wahlberechtigte. "Dies liegt daran, dass wir vergleichsweise wenig Kinder haben", erklärte Wahlleiter Markus Voh. Diejenigen, die jedoch am Sonntag ihre Stimme abgegeben haben, scheinen überwiegend mit der Arbeit ihres Stadtoberhauptes zufrieden zu sein. CSU-Fraktionschef Tobias Schmid zollte dem Erfolg des Bürgermeisters bei seiner Laudatio reichlich Respekt und verteilte so manches Lob.

Auch Tobias Schmid bedauert geringe Wahlbeteiligung in Stadtbergen

"Es war ein kurzer Wahlkampf, den Du aber fulminant gewonnen hast", sagte Schmid kurz nachdem das vorläufige Endergebnis auf die beiden Leinwänden gebeamt worden war. Allerdings bedauerte auch Schmid die "geringe Wahlbeteiligung". Der Wahlkampf selbst aber sei "toll und fair verlaufen". Und als Geschenk hatten die Parteifreunde und -freundinnen ihrem Chef etwas ganz Besonderes zukommen lassen.

"Blumen halten nicht lange", sagte Schmid. "Daher wollen wir Dir einen wunderbaren Apfelbaum schenken." Wie berichtet ist Metz leidenschaftlicher Gärtner, dementsprechend freute sich der 60-Jährige riesig darüber, künftig im wahrsten Sinne des Wortes die Früchte seiner Arbeit genießen zu können. Ausruhen auf seinem Wahlerfolg aber will sich Metz nicht.

Bürgermeisterwahl in Stadtberger: Bei der B17 heißt es "hopp oder topp"

"Mit diesem tollen Ergebnis habe ich in der Tat nicht gerechnet", sagte er kurz nach Auszählung der Stimmen. Das Wort "stolz" auf den Erfolg wollte er nicht in den Mund nehmen. "Aber ich bin sehr erleichtert und dankbar, dass ich meine Arbeit für Stadtbergen weiterführen darf", sagte er. Sechs Jahre lang hat er nun Zeit, seine Ziele umzusetzen und die Herausforderungen sind in der Tat nicht ohne. Oberste Priorität hat auf seiner Agenda sicherlich die Einhausung der B17. "Nächstes Jahr heißt es hopp oder topp", ist er sich sicher. Die Ausführungsplanung sei jetzt "so weit wie noch nie". Auch die zwei Großprojekte "Sanierung der Oswald-Merk-Halle" und "Neubau Kindertagesstätte Reiterweg" würde er nur allzu gerne als Bürgermeister eröffnen können. Voraussetzung dafür dürfte sicherlich die weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit im Stadtrat sein.

So warb beispielsweise der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Fabian Münch, kurz vor der Wahl ganz offen in den sozialen Medien damit, dem Amtsinhaber die Stimme zu geben. "Wir haben - obwohl wir unterschiedlichen Parteien angehören - drei Jahre vertrauensvoll im Stadtberger Stadtrat zusammengearbeitet, und ich würde gerne auch die kommenden drei Jahre weiter mit ihm zusammen arbeiten", schrieb Münch. Keine Wahlempfehlung hatte es hingegen von der SPD gegeben. Fraktionschef Roland Mair hielt sich zwar ganz diplomatisch bedeckt, war aber auf seiner Homepage für einen Wechsel.

SPD sieht den Bürgermeister "eher als Moderator"

Insgesamt würde sich laut Mair zwar festhalten lassen, dass die Vorstellungen der SPD durchaus auch von Bürgermeister Metz aufgenommen und teilweise umgesetzt werden. "Was wir aber zu häufig vermissen, sind Geschwindigkeit und Effizienz bei der Umsetzung von Maßnahmen", so Mair. Susanne Rößner habe er als eine erfrischende, offene und sympathische Kandidatin erlebt, die mit den Bürgern "auf Augenhöhe redet und zuhört". Bürgermeister Metz hingegen gebe sich eher als Moderator. "Bei ihm vermissen wir eine Vorstellung davon, wie Stadtbergen in Zukunft aussehen soll." Ob diese Vorstellungen jedoch die Augsburgerin Susanne Rößner hätte erfüllen können, ist fraglich. Schließlich bezeichnete sie selbst den Heimvorteil und die Präsenz von Paul Metz als dessen großen Trumpf.

"Von null auf 17,1 Prozent zu kommen, ist ein solides Ergebnis", sagte die Kandidatin. Enttäuscht sei sie auf gar keinen Fall. Im Gegenteil. "Ich habe unheimlich viele positive Momente beim Wahlkampf erlebt und kann sehr viel davon für meine Kandidatur zum Bezirkstag mitnehmen", sagte sie. Erfreut über das Ende des Wahlkampfes ist aber auch ihr Ehemann Martin. Er konnte sich am Sonntagabend nach langer Zeit wieder einmal einen gemütlichen Abend mit seiner Frau machen.