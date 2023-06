Bürgermeister Paul Metz war noch nie ein Stubenhocker

Schon als Kind hat Paul Metz viel und gerne im Garten seines Elternhauses gearbeitet. Auch heute noch greift er gerne zum Werkzeug und will sich im Ruhestand einen großen Traum erfüllen.

Wer einmal die Gelegenheit bekommt, Bürgermeister Paul Metz bei einer seiner Führungen durch Stadtbergen und die Ortsteile zu begleiten, sollte viel Zeit einplanen. "Servus Paul, Grüß Gott Herr Bürgermeister, Hallo Herr Metz", schallt es einem allenthalben entgegen. Seit zwölf Jahren kennen ihn die Menschen als Bürgermeister. Doch der 60-Jährige ist nicht nur Stadtoberhaupt, auch musikalisch ist er als Posaunist seit Jahrzehnten eine feste Größe beim Musikverein Leitershofen. Was aber kaum jemand weiß: Dass seine Vorliebe einem ganz anderen Instrument gilt, warum er dieses nicht spielen durfte und dass er in seiner Jugend ein durchaus talentierter Sportler war.

Er war als Kind "ein ruhiger und braver Bub", sagt Paul Metz, um nur wenige Sekunden später einzuräumen: "Na ja - vielleicht nicht immer." Ein Schlitzohr mit stets nur Flausen im Kopf wie Astrid Lindgrens Romanfigur "Michel aus Lönneberga" aber sei er sicherlich nicht gewesen. Mit ein Grund dafür könnte sein, dass er bereits in jungen Jahren seinen Vater verloren hat. Gerade einmal sechs Jahre alt war er, als der Kostüm- und Maskenbilder des Augsburger Staatstheaters verstarb. "Geprägt haben mich daher vor allem meine Mutter und meine Großeltern", sagt er. Auch er selbst musste schnell lernen, Verantwortung zu übernehmen. Zeit für Schabernack blieben ihm und seinen beiden jüngeren Brüder auch daher nicht, weil es daheim auf dem großen Grundstück seines Elternhauses viel Gartenarbeit zu erledigen gab und der kleine Paul in den Ferien immer wieder seinem Onkel auf dem Bauernhof aushelfen musste. Er habe dies aber immer gern getan. Denn: "Ein Stubenhocker war ich nie." Doch auch die ruhigen Momente daheim wusste er zu schätzen.

Das Spiel mit der Posaune ist ihm leicht gefallen

"Als Kind habe ich gern Bücher gelesen und tue es auch heute noch regelmäßig." Mittlerweile seien es vor allem Dokumentationen, Tatsachenberichte oder psychologische und wissenschaftliche Arbeiten. "Als Kind aber habe ich Karl May regelrecht verschlungen." Woran heute wohl nicht wenige Buben - und Eltern - mit Schaudern zurückdenken, sind die ersten musikalischen Schritte auf der Blockflöte. "Mir hat das aber stets großen Spaß gemacht", sagt er. So viel Spaß, dass er bereitwillig zur neu gegründeten Jugendkapelle mitging. "Dabei wollte ich eigentlich viel lieber Klavier spielen", gesteht er. Doch der Dirigent habe lediglich einen knappen Blick auf seine Hände geworfen und gesagt: "Dafür sind deine Finger viel zu kurz." Umso größer aber scheint sein Lungenvolumen zu sein, denn das Spiel mit der Posaune sei ihm recht leicht gefallen. "Mein heimlicher Wunsch ist es aber immer noch, später im Ruhestand Klavier zu lernen", verrät er. Von einem ganz anderen Traum aber musste er sich bereits in jungen Jahren verabschieden.

Aufgrund einer Fehlstellung der Hüfte musste er sich mit zwölf Jahren einer Operation unterziehen, lag sechs Monate im Josefinum und Sport war anschließend jahrelang tabu. "Dabei war ich als Kind durchaus ein guter Geräteturner und Skifahrer." Beruflich schlug Paul Metz ebenfalls zunächst eine ganz andere Richtung ein. "Ich machte bei der Telekom eine Ausbildung zum Telekommunikationstechniker", erzählt er. Die Arbeit habe ihm nach bestandener Prüfung auch viel Freude gemacht, doch er wollte sich weiterbilden. "Ich studierte dann Politikwissenschaften in München, aber nicht, weil ich irgendwann einmal Bürgermeister werden wollte", sagt er. Ihm sei in erster Linie daran gelegen gewesen, seine Allgemeinbildung zu verbessern. Diese Fokussierung auf die von ihm gesteckten Ziele, zählt er heute mit zu seinen Stärken.

In manchen Dingen sieht er sich "zu dominant"

"Ich muss an vielen Dingen einfach dranbleiben", betont er. Dabei sieht er sich als Teamplayer, "der führt und entscheidet". Ein großer Vorteil sei, "dass ich zuhören kann und immer wieder auch ein Feedback einfordere". Etwas nachdenklich aber wird der Bürgermeister auf die Frage nach seinen Schwächen. Er blickt zur Decke, überlegt kurz und legt die Fingerspitzen aneinander. "Ich glaube, dass ich vielleicht in manchen Dingen zu dominant bin", sagt er. Auch, dass er sich immer wieder in viel zu lange und ausschweifende Erklärungen verliere, würde sicherlich so manchen stören. Und nach einer kleinen weiteren Pause und einem kurzen Blick gen Taille räumt er ein, dass ausreichend Sport und kalorienarmes Essen vielleicht doch nicht ganz so den hohen Stellenwert bei ihm haben. Eine Sache aber ist ihm wichtig zu sagen: "Dass es mir jede Minute Freude macht, Bürgermeister zu sein."

Lesen Sie dazu auch

Dies allerdings könnte durchaus mit ein Grund dafür sein, dass der 60-Jährige immer noch Junggeselle ist. "Die Kraft, die andere Menschen ihrer Familie geben, stecke ich dafür komplett in die Gemeinde", sagt er. Zwar könne auch umgekehrt die Familie einem viel Kraft geben. "Aber es hat sich für mich einfach nicht ergeben." Vielleicht sei er zu wählerisch gewesen, oder er selbst sei "zu heikel". Auf die schönen Seiten des Familienlebens aber muss er dennoch nicht verzichten. Denn: "Ich habe zwei verheiratete Brüder und eine Nichte und einen Neffen und alle zusammen sind heute auch ein großes Stück meine Familie."

Seit zwölf Jahren ist Bürgermeister Paul Metz (CSU) in Stadtbergen im Amt. Damals setzte er sich knapp in der Stichwahl gegen den SPD-Kandidaten Herbert Woerlein durch. Sechs Jahre später gewann er bereits im 1. Durchgang gegen die Kandidaten von SPD, Die Grünen und den Freien Wählern. Und lange sah es so aus, als würde er in seine dritte Amtszeit ohne Gegenkandidaten starten können. Doch dann nominierten die Freien Wähler Susanne Rößner und somit haben die Stadtberger am 16. Juli wieder eine echte Wahl. In jeweils zwei Porträts stellen wir die Bewerber um den Chefsessel im Rathaus vor. Nach Susanne Rößner am Dienstag folgt nun Amtsinhaber Paul Metz. Donnerstag und Freitag wird der politische Werdegang der beiden vorgestellt.