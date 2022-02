Stadtbergen

06:30 Uhr

Bunter Kreis plant ein teilstationäres Kinderhospiz in Stadtbergen

Plus Neben der bestehenden Therapieeinrichtung in Stadtbergen soll ein zweigeschossiges Gebäude als Kinderhospiz entstehen. Der Bauausschuss lobt das Projekt.

Von Matthias Schalla

Es ist der schwerste Weg im Leben, den Eltern und Angehörige gehen müssen, wenn ihre Kinder so schwer erkrankt sind, dass eine Heilung nicht mehr möglich ist. Ein Weg, der neben all der Trauer auch viel Energie kostet. Die Stärkung der Familie, die Vorbereitung auf das Sterben des Kindes und die Begleitung der Geschwister sind daher die wesentlichen Schwerpunkte der Arbeit eines Kinderhospizes. Doch entsprechende Einrichtungen sind im Augsburger Land und der ganzen Region rar. Dies will der Bunte Kreis nun mit einem neuen Projekt in Stadtbergen ändern.

