Corona stoppt die Kangaroos

Die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen müssen weiter pausieren. Regionalligaspiel in Rosenheim wurde von der Liga-Leitung abgesetzt.

Sie hatten sich so auf den Jahresauftakt gefreut. Doch jetzt müssen die Regionalliga-Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen eine weitere Woche pausieren. Das für Samstagabend angesetzte Auswärtsspiel bei der DJK SB Rosenheim wurde am Nachmittag aufgrund von zwei Corona-Fällen beim Gegner von der Ligaleitung abgesagt. Bereits zuvor waren die Partien in Schwabing (zwölf Corona-Fälle) und gegen Bad Aibling (Rückzug des Teams) ausgefallen. Damit sind die Schützlinge von Trainer Emanuel Richter schon sechs Wochen ohne Spiel.

Aktuell gilt in der Basketball-Regionalliga die Regelung, dass sofern eine Mannschaft spielfähig ist, auch gespielt werden muss. "Eigentlich ähnlich wie im Fußball oder bei der laufenden Handball-Europameisterschaft", so Kangaroos-Geschäftsführer Andreas Moser. Prinzipiell könnten sich die Teams beidseitig einigen. Ist das nicht der Fall, kann die Ligenleitung eingreifen. "Die Frage ist, ob zwei Infektionen viel oder wenig sind, wenn man sich die aktuelle Lage anschaut", so Moser. "Im Februar sollen die Corona-Werte ja noch weiter nach oben gehen. Da könnte es dann passieren, dass irgendwann gar nicht mehr gespielt wird."

Auch Trainer Emanuel Richter kam der erneute Ausfall sehr ungelegen: „Wir haben jetzt fünf Wochen kein Spiel gehabt und es wird immer schwieriger, wieder in den Spielbetrieb zurückzukehren. Aber was will man machen?" Bezüglich eines Nachholtermins gibt es noch keine Angaben.