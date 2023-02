Stadtbergen

Die Feuerwehr Stadtbergen muss viele Monate auf den neuen Lkw warten

Bis ein neues Feuerwehrfahrzeug in Stadtbergen auf dem Hof steht, wird es noch knapp eineinhalb Jahre dauern.

Plus Die Ersatzbeschaffung eines neuen Geräte-Lkw für die Feuerwehr Stadtbergen wird europaweit ausgeschrieben. Es kommt jedoch nur ein einziges Angebot.

Von Matthias Schalla

Wer eine knappe halbe Million Euro für ein neues Fahrzeug ausgeben darf, würde sicherlich lieber heute als morgen hinter dem Steuer sitzen. Die freiwillige Feuerwehr in Stadtbergen aber muss sich noch gedulden. "Wir haben den Ersatz für den vorhandenen Versorgung-Lkw europaweit ausgeschrieben", sagte Amtsleiter Markus Voh bei der öffentlichen Sitzung des Verkehrsausschusses am Donnerstag. Geantwortet hat gerade einmal ein einziger Anbieter. Auf 460.000 Euro lautet das Angebot der Firma Ziegler aus Rendsburg in Schleswig-Holstein. Die Wahl fiel daher nicht schwer. Doch bis der "Gerätewagen-Logistik GW-L2" auf dem Hof steht, wird es noch Monate dauern.

