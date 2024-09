Im nächsten Vortrag geht es um einen besonderen Aspekt der Arzt-Patienten-Beziehung, die medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderung. Referentin ist Prof. Dr. Birgit Prodinger, Lehrstuhlinhaberin für die medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderung und Teilhabebeschränkungen an der Medizinischen Fakultät der Uni Augsburg.

Prodinger zeigt am Beispiel der Kommunikation zwischen Arzt und Patient auf, was aktuell im medizinischen Versorgungsalltag noch häufig schiefläuft. Statt mit den Betroffenen bei einer medizinischen Untersuchung oder Behandlung selbst zu sprechen, wird häufig mit Begleitpersonen über sie gesprochen. Man geht also davon aus, dass Menschen mit Behinderung nicht für sich selbst sprechen oder Entscheidungen treffen können. Aus Sicht von Prodinger wäre es stattdessen wichtig sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderung im Gesundheitswesen von allen Beteiligten ernst genommen werden und das medizinische Personal die Aufmerksamkeit neben möglichen Krankheiten auch auf die jeweiligen Bedürfnisse der Patienten richtet.

Medizinisches Personal muss offen sein für verschiedene Bedürfnisse der Patienten

Für eine gelungene Kommunikation braucht es laut Prodinger Patientinnen und Patienten – ob mit oder ohne Behinderung –, die den Behandelnden rückmelden: „Das habe ich nicht verstanden. Bitte erklären Sie mir das nochmal.“ Nötig sei auch Offenheit des medizinischen Personals dafür, das Gespräch an die gegebene Situation anzupassen.

Sie will deutlich machen, dass für Patientinnen und Patienten mit körperlichen, geistigen oder auch Sinnesbeeinträchtigungen eine Vielzahl von Faktoren zu einer gelungenen Versorgung beiträgt. Dazu gehört die Einstellung aller an der Versorgung Beteiligten gegenüber Menschen mit Behinderung, die Abläufe und Ausstattung in Praxen, die Fähigkeiten der Behandelnden, die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten zu erkennen und zu verstehen, und vieles mehr.

Der Vortrag ist für alle interessant, die Inklusion unterstützen

Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen rückt unter anderem das Recht auf eine qualitätsvolle Gesundheitsversorgung für alle, inklusive Menschen mit Behinderung, in den Fokus. Behinderung ist laut Prodinger nach heutigem Verständnis nicht mehr eine Abweichung von der Norm. Vielmehr erlebt nahezu jeder im Laufe seines Lebens Einschränkungen, die im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Umfeld Herausforderungen darstellen können. Der Vortrag ist daher nach ihrer Einschätzung für alle diejenigen interessant, denen am Zusammenleben in einer inklusiven Gesellschaft gelegen ist. Nicht zuletzt kann jeder im Lauf seines Lebens selbst von Beeinträchtigungen betroffen sein.

Der Vortrag „Medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderung: Ein Puzzle mit vielen Teilen “ findet am Montag, 23. September, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Eintritt: 5 Euro.