Die neue Leckerei aus Leitershofen: Tobé-do-Spiralen

Zum 28. Mal fand sie statt: Die Leitershofer Dorfweihnacht, die traditionell auf dem Brunnenplatz stattfindet und von den Vereinen, Organisationen, Kindergärten und Geschäftsleuten organisiert wird. Die Besucher aus der ganzen Region ließen sich die besonders heimelige und gemütliche Atmosphäre der Dorfweihnacht rund um den geschmückten Christbaum nicht entgehen.

Nach der Eröffnung durch Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz erfreuten musikalisch die Alphornbläser Adelsried, die Tanz-AG der Leitershofer Leopold-Mozart-Schule, der Kirchenchor und der Musikverein Leitershofen. In den zwölf liebevoll dekorierten Buden boten die Vereine kulinarische Spezialitäten von Glühwein bis hin zu Crêpes an. Hübsche Bastelarbeiten präsentierten der Togo-Verein, Muko-Aktiv, die Grundschule und die beiden Kindergärten.

Buntes Rahmenprogramm mit Vereinen und Gruppen

Für das musikalische Rahmenprogramm sorgten am Sonntag die Kinder des Katholischen Kindergartens St. Oswald mit einem Lichtertanz und die Leopold-Mozart-Grundschüler sangen weihnachtliche Weisen. Viel Beifall gab es für die Musikschule Beathof, die Flötengruppe von Maria Heisele und die Heart Men Band, die zum Finale feierlich auf die bevorstehenden Weihnachtstage einstimmten. Wie auch den vergangenen Jahren werden die Budenbetreiber und Verpflegungsstände wieder einen großzügigen Teil ihres Gewinns an gemeinnützige Organisationen der Stadt Stadtbergen spenden.

Am Stand der Freiwilligen Feuerwehr Leitershofen gab es eine begehrte Spezialität: die Tobé-do-Kartoffelspiralen (Tornado-Potatoes). Die frischen Kartoffeln werden in einer selbstentwickelten „Maschine“, angetrieben von einer Bohrmaschine, zu Spiralen gedreht und anschließend in heißem Fett frittiert, gebastelt vom ersten Vorsitzenden Daniel Tobé. Der Traditionsverein feiert übrigens vom 4. bis 6. Juli 2025 sein 150-jähriges Bestehen.