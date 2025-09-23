Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Stadtbergen diskutiert Alternativen zu Ehrenringen für Stadträte

Stadtbergen

Zu teuer? Stadtbergen diskutiert über Ehrenringe für Stadträte

Der Goldpreis steigt rasant. Die Ehrenringe für altgediente Stadträte werden immer teurer. Sollen sie trotzdem verliehen werden?
    • |
    • |
    • |
    Werden die Ehrenringe in Stadtbergen weiterhin verliehen?
    Werden die Ehrenringe in Stadtbergen weiterhin verliehen? Foto: Ingrid Strohmayr (Archiv)

    Altgediente Stadtberger Stadträte werden mit einem goldenen Ring belohnt. Wer zwölf Jahre ehrenamtliche Arbeit im Stadtrat geleistet hat, bekommt diesen Ring mit einem Wappen in Weißgold. Für 18 Jahre ist ein Ring mit goldenem Wappen vorgesehen. So ist es seit vielen Jahren Tradition in der Stadt. Doch es gibt einen Haken: Der Goldpreis steigt rasant und mit ihm die Kosten für diese Auszeichnung. Kann sich Stadtbergen die Ehrenringe da noch leisten?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden