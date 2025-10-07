Stadtbergen: Wie kommen die Radfahrer zum Wertstoffhof?

Darf man künftig als Radfahrer in den Wertstoffhof an der Deuringer Straße trotz Einfahrtsverbots für Autofahrer einbiegen? Bei der öffentlichen Sitzung des Sicherheits-, Wohnungs- und Verkehrsausschusses der Stadt Stadtbergen wurde kontrovers über diesen Antrag der CSU-Stadtratsfraktion diskutiert. Momentan ist die Ein- und Ausfahrt am Wertstoffhof eindeutig geregelt. Doch das könnte sich künftig ändern.

Mit dem Anbringen eines Zusatzschildes „Radverkehr frei“ soll die Zufahrt zum Wertstoffhof in der Deuringer Straße auch für Radfahrer und Radfahrerinnen geöffnet werden, wie in der Sitzung diskutiert wurde.

Radfahrer sollen Weg zwischen Golfplatz und Kleingärten nutzen

Bisher zwingt die Beschilderung Radfahrerinnen und Radfahrer dazu, einen Umweg über den Fuß- und Radweg zwischen Golfplatz und Kleingartenanlage zu nehmen. In der Praxis wird dies jedoch selten beachtet. Laut CSU sei die derzeitige Regelung unpraktisch. Zudem hatten sich Bürgerinnen und Bürger beschwert, sie seien vom Ordnungsdienst kontrolliert worden und hätten Bußgelder bezahlen müssen.

Die CSU-Stadtratsmitglieder Peter Hagspiel und Michael Niedermair erklärten in der Sitzung, dass sich ohnehin kaum jemand an das Einfahrtsverbot halte: Bürger würden eben immer direkte Wege gehen, wie sie deutlich machten. Fraktionskollegin Dr. Roswitha Merk gab hingegen zu bedenken: „Die Freigabe des Weges macht die Stadt bei Unfällen haftbar und bringt uns in die Bredouille“. Zudem sei die Tatsache, dass sich wenige an die Regeln hielten, noch lange kein Grund dafür, diese aufzuweichen.

Ein Ortstermin soll für Klarheit sorgen

Michael Smischek, der zweite Bürgermeister der Stadt, schlug angesichts der vorherrschenden Uneinigkeit im Verkehrsausschuss einen Vor-Ort-Termin vor der nächsten Sitzung vor. Dieser Vorschlag wurde von der Mehrheit des Gremiums auch angenommen. Die endgültige Entscheidung soll dann voraussichtlich in der kommenden Sitzung fallen.