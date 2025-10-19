Stadtbergen ehrt die 230 besten Sportler und Sportlerinnen

Die Erfolge von 230 Sportlern feierte die Stadt Stadtbergen jetzt im Rahmen der Sportlerehrung im Bürgersaal. Bürgermeister Paul Metz übermittelte die Glückwünsche der Stadt: „Viele Stunden wurden in der Freizeit der Sportler, oft nach der Arbeit, beim Training investiert, lange Fahrten auf sich genommen, aber auch finanzielle Mittel aufgewandt“. Doch beim Blick in den Saal sah der Bürgermeister in freudige Gesichter. „All die Entbehrungen auf diesem erfolgreichen Weg rücken in den Hintergrund und im Moment des Erfolgs überwiegt der Stolz und das Bewusstsein über das Erreichte“.

Der Bürgermeister lobte die Funktionärsarbeit. „Viele Ehrenamtliche sind notwendig, um all diese Vereinsaktivitäten durchzuführen“, so Metz. Dies zeige sich auch in den Verdiensten um das breite Sportangebot für alle Generationen der Stadt. „Sport verbindet die Menschen und deshalb ist die Förderung des Vereinslebens eine so wichtige Aufgabe für uns als Stadt“, betonte Metz. Christoph Schmid vom Kulturbüro übernahm die Moderation und stellte die Erfolge der 230 ausgezeichneten Sportler aus Schießsport, Schwimmen, Turnen, Fußball, Kegeln, Basketball, Tennis, Inline bis hin zum Skifahren in den Fokus.

Ein Dankeschön für die Funktionäre

Ein besonderes Dankeschön galt den ehrenamtlichen Helfern David Vogg und Benny Postl (MTB Augsburg), die den Mountainbike-Sport betreuen. Ambros Lechner vom Schützenverein Stadtbergen ist der „Mann für alle Fälle“, der mit seinen 87 Jahren für viele Aufgaben zur Verfügung steht. Seit 1972 übernimmt Harald Pröll von der Fußballabteilung der TSG Stadtbergen ehrenamtlich Aufgaben im Verein. Bis 2023 leitete er die Geschäftsstelle der TSG. Dank ging auch an die 15 Mann starke „DrumRum“-Gruppe der Spielvereinigung Deuringen, die seit zehn Jahren jeden Mittwoch handwerkliche Arbeiten auf der Sportanlage der SpVgg erledigt. Es werden Groß- und Kleinprojekte umgesetzt, die der Verein sonst finanziell nicht stemmen könnte. 1990 Stunden (im Vorjahr waren es 1493) waren Norbert Jörges, Klaus Mayr, Franz Bröll, Max Klein, Dieter Neutatz, Jürgen Offenwanger, Armin Rieger, Klaus Schlötzer, Horst Vollkomm, Manfred Wyzgala, Otto Wagner, Werner Manhart, Werner Berchtold und Manfred Kordik für ihren Verein im Einsatz.

Mannschaft des Jahres wurde die Turner-Mannschaft A/B des TSV Leitershofen mit Emil Bley, Elias Kausträter, Jokon Reichert, Henri Schmitt, Fabio Stoidtner und Jonah Wulf, die von Steffen Wulf und Kurt Hüttinger trainiert werden. Sie gewannen den Bayernpokal im Turngau Schwaben und den Regionalentscheid Schwaben. Sportler des Jahres ist Patrick Stimpfle (45), der im Inline Alpin Europameister der Masterklasse im Slalom, Riesenslalom und Parallelslalom wurde. Daniela Sykora vom Schützenverein Stadtbergen (41) ist Deutsche Vizemeisterin Luftgewehr Damen 2, Bayerische und Schwäbische Meisterin Luftgewehr Damen 2 und Gaumeisterin im LG Mix Team. Sie wurde Sportlerin des Jahres.

Erfolge im Fußball, Turnen und Schwimmen

Bei den Mannschaften folgten auf Platz 2 die Fußballer der TSG Stadtbergen, die in die Kreisklasse aufsteigen. Auch die Mädchen der W 22 des TSV Deuringen, die im Turnen den Bayernpokal des Gauentscheids gewannen, wurden mit Platz 2 belohnt. Bei den Sportlern des Jahres wählte die Jury Jakob Möhlenbrink (12) Bayerischer Jahrgangsmeister von der Schwimmabteilung der TSG Stadtbergen auf Platz 2, gefolgt von Jonah Wulf (15), der mit seiner Kür (LK 1 Jugend B) im Turngau Augsburg beim Regionalentscheid siegte. Die sportlichen Erfolge von Franziska Kolb (18), Schwimmerin der TSG Stadtbergen, wurden mit dem 2. Platz gewürdigt. Platz 3 belegt Marie Eder (11) vom TSV Deuringen, die jeweils Erstplatzierte im Gau-Einzelwettkampf und den Landkreismeisterschaften P-Turnen W24 war.

