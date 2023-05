Stadtbergen

17:11 Uhr

Ein neuer Rekord beim Stadtfest in Stadtbergen ist gefallen

Plus Festwirt Kurt Paiser freut sich über deutlich mehr Besucher beim Senioren-Stammtisch am Samstag in Stadtbergen. Grund zur Freude hat sogar die Klimamanagerin.

Von , Ingrid Strohmayr Matthias Schalla , Ingrid Strohmayr

Noch stehen die endgültigen Zahlen aus, einen neuen Rekord aber kann Kurt Paiser für das Stadtberger Stadtfest schon jetzt für sich verbuchen. "Der Senioren-Nachmittag am Samstag ist super gelaufen", sagt der Festwirt aus Scherstetten. Er schätzt, dass bis zu 800 Menschen zum Mittagstisch zwischen 12 und 15 Uhr im Festzelt an der Panzerstraße gewesen seien. Und somit etwa 200 Männer und Frauen über 65 Jahren und Menschen mit Behinderung mehr als im Vorjahr. Paiser ist hochzufrieden mit dem Verlauf der fünf Tage, wie er am Sonntag kurz vor Schließung auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte. Mit dazu beigetragen haben dürften unterschiedliche Faktoren, lediglich ein Abend fiel sprichwörtlich völlig ins Wasser.

"Die Bierprobe am Dienstagabend vor dem offiziellen Beginn hat uns leider das Wetter völlig versaut", sagt Paiser. Wie aus Kübeln schüttete es an dem Tag im Augsburger Land. Vor allem in Stadtbergen waren teilweise die Straßen so überspült, dass die Feuerwehr ausrücken musste. Dabei wäre die Aktion einen Tag vor Beginn des Stadtfestes gar nicht erforderlich gewesen. "Bierproben im Allgäu haben traditionell immer zwei bis drei Wochen vor dem Fest stattgefunden, um zu schauen, ob das eigens gebraute Bier auch bekömmlich ist", sagt Paiser. So wäre schlimmstenfalls noch genug Zeit geblieben, um geschmackliche Fehler zu beheben. Dies sei mit der heutigen Technik nicht mehr nötig, daher hätte er die Bierprobe entgegen aller Tradition erst einen Tag vor Festbeginn angesetzt.

