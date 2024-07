Eine große Liebe zwischen Augsburg und Israel

Auf 50 Jahre Ehe blickt das Leitershofer Ehepaar Diana und Werner Wittmann zurück. „Ein halbes Jahrhundert Ehe sind nicht selbstverständlich“, betonte das Jubelpaar, als ihnen Stadtbergens Zweiter Bürgermeister Michael Smischek gratulierte und verriet: „Der Garant für 50 Jahre glückliche Ehe ist Ehrlichkeit, Vertrauen und Respekt.“ Wenn man einmal nicht einer Meinung sei, so lasse sich mit gutem Willen immer ein Kompromiss finden, meint Diana Wittmann (76) lächelnd.

Kennengelernt hat sich das Paar in Altdorf bei Nürnberg, wo der gebürtige Augsburger Werner Wittmann (72) eine Ausbildung als Krankenpflegehelfer absolvierte. Diana, in Jerusalem geboren, befand sich bereits im Anerkennungsjahr als Erzieherin bei den Augsburger Diakonissen. „Ich musste alle 14 Tage Berichte in Altdorf abgeben. Es gab kein Fax und es eilte. „So stellten Freunde den Kontakt her. Werner nahm mich mit und alles kam rechtzeitig an“, freut sie sich noch heute. Aus dem losen Kontakt wurde Freundschaft.

Diana ging ihm nicht mehr aus dem Kopf

Nach dem Examen musste die junge Frau zurück nach Jerusalem. „Diana ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich machte 1973 meine Ausbildung zum Krankenpfleger in Nürnberg. Briefe gingen hin und her, erzählt Werner Wittmann. Am Ende flog er nach Jerusalem, um gleich Verlobung zu feiern, nachdem den beiden Dianas verwitwete Mutter den Segen gegeben hatte. Am 14. Juli 1974 war es dann soweit. Die beiden feierten mit 400 Gästen in der Weihnachtskirche in Bethlehem ihre Traumhochzei, wie sie sagen.

Die deutsche Botschaft in Tel Aviv stellte die Ehebestätigung aus und das junge Paar fand eine erste Heimat in Nürnberg. Tochter Bianca und Sohn Tobias machten 1975 und 1977 das Glück perfekt. Durch die Eröffnung des Augsburger Zentralklinikums, an dem sich Werner Wittmann erfolgreich als Krankenpfleger bewarb, kamen sie 1982 nach Augsburg zurück. Gattin Diana kümmerte sich liebevoll um den Nachwuchs und schrieb in dieser Zeit auch das Kochbuch „Tfadalu – Diana bittet zu Tisch. Arabische Küche aus dem Westjordanland“.

Seit 29 Jahren glücklich und zufrieden in Leitershofen

Bis zu seinem Ruhestand 2012 arbeitete Werner Wittmann in der Dermatologie am Klinikum, während Ehefrau Diana als Erzieherin und spätere Kindergartenleiterin in St. Paul in Pfersee ihren geliebten Wirkungskreis fand. Seit 29 Jahren wohnen die Wittmanns nun schon in Leitershofen und fühlen sich in ihrem gemütlichen Haus mit großem Garten rundherum wohl – vor allem, wenn die vier Enkelkinder Freude und Leben ins Haus bringen.