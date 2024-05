Stadtbergen

06:00 Uhr

Entsteht im Stadtberger Industriegebiet doch noch ein Hotel?

Der Bau- und Umweltausschuss Stadtbergen diskutierte in seiner jüngsten Sitzung über verschiedene Bauvorhaben.

Plus Bei der seiner jüngsten Sitzung entscheidet der Bauausschuss Stadtbergen über verschiedene Bauvorhaben. Für Diskussionen sorgen ein Ladeneingang und Straßenübergang.

Von Bianca Dimarsico

Viele Themen der jüngsten Sitzung des Bauausschusses Stadtbergen sind schon seit längerem Thema. So wurde die Nutzung eines Grundstücks in der Wankelstraße bereits häufiger diskutiert. Ob das diesmal geplante Projekt im Industriegebiet zum Abschluss kommt, ist noch unklar. Aktuell geplant ist der Bau eines Gewerbegebäudes mit Hotel, Büroeinheiten, Arztpraxen, Gastronomie und einer Tiefgarage. Die Höhe des Neubaus bereitet einigen Mitgliedern des Ausschusses Sorge.

Martina Bauer (Grüne) schlug etwa vor, probeweise ein Phantomgerüst zu errichten, um die Höhe des Gebäudes zu visualisieren. "Man sollte sich vorstellen können, wie hoch dieses Ding wird", sagte sie. Auch Roland Mair ( SPD) äußerte Bedenken, vor allem bezüglich der potenziellen Auswirkungen auf die Nachbarschaft. Der Schattenwurf eines solchen Gebäudes sei nicht zu unterschätzen. Außerdem gebe es in dem betroffenen Gebiet keine Geh- und Radwege, was bei einer erhöhten Frequentierung problematisch sein könnte. "Aus dem Bauch heraus würde ich die Bebauung ablehnen", sagte Mair. Die Mehrheit des Bauausschusses stimmte dem Beschluss der Stadt letztlich zu. Der Bau ist damit noch nicht beschlossen. Lediglich die Planungen dürfen voranschreiten. Man werde zudem über eine Möglichkeit nachdenken, die Höhe des Gebäudes im Vorfeld zu visualisieren, so Bürgermeister Paulus Metz.

