Ferchau spendet 1.000 Euro an Bunten Kreis

Bereits zum 15. Mal in Folge hat die Ferchau Niederlassung Augsburg zum Jahresende 1.000 Euro und einen Korb voller Schokoladen-Nikoläuse an den Bunten Kreis in Augsburg gespendet. Am tiergestützten Therapiezentrum in Stadtbergen übergaben Nicole Jasmin Baumann und Dominik Zach die Spende. „Das ist ein wunderbarer und so friedvoller Ort. Wir freuen uns sehr, dass wir das Therapiezentrum kennenlernen und viel über die Arbeit des Bunten Kreises erfahren durften”, so Baumann. Angelika Lang, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Bunter Kreis, bedankte sich für die Treue und Verbundenheit des Unternehmens: „Auch dank langjähriger Partner wie Ferchau können wir unsere Arbeit für die schwer belasteten Familien fortführen und unsere Angebote ausbauen.“

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.