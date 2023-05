Flüchtlingsberaterin Susanne Donn verabschiedet sich aus Stadtbergen

Nach sieben Jahren in Stadtbergen übernimmt die Flüchtlings- und Integrationsberaterin Susanne Donn eine neue Aufgabe in Gersthofen. Das Projekt liegt ihr sehr am Herzen.

Knapp 750.000 Asylanträge hat es im Jahr 2016 bundesweit gegeben. Auch in Stadtbergen suchten die vorwiegend aus Syrien, Afghanistan, Somalia, Nigeria, Irak und Eritrea geflüchteten Menschen Hilfe. Ein halbes Jahr nach der Ankunft der ersten 80 Erwachsenen mit ihren 20 bis 30 Kindern nahm Susanne Donn in der Stadtberger Unterkunft in der Bismarckstraße ihre Arbeit auf. Mit Rat und Tat unterstützte die Flüchtlings- und Integrationsberaterin auch die Neuankömmlinge in den weiteren Stadtberger Unterkünften in rechtlichen, behördlichen und schulischen Belangen, tatkräftig unterstützt von der Flüchtlingshilfe Stadtbergen. Nun übernimmt sie eine neue Aufgabe.

"Susanne Donn stand mit ihrer kompetenten und herzlichen Art den Menschen begleitend, betreuend und beratend zur Seite und half den Flüchtlingen, sich in der fremden Kultur und Gesellschaftsordnung nach dem Prinzip 'Hilfe zur Selbsthilfe' zurechtzufinden", sagte Bürgermeister Paul Metz und fügte an: "Dafür gilt unser großer Dank und unsere Wertschätzung." Zusammen mit der ehrenamtlichen Integrationsbeauftragten, Stadträtin Ingrid Strohmayr, war er zum Abschied seiner hauptamtlichen Mitarbeiterin gekommen. Beide bedauern Donns Weggang, doch der Flüchtlingshilfe bleibt sie nun in einer neuen Funktion erhalten.

Therapien für traumatisierte Grundschüler

Susanne Donn verlässt Stadtbergen mit einem lachenden und weinenden Auge: "Ich empfand und empfinde es als eine sehr schöne Arbeit und Aufgabe, die Ratsuchenden durch einen Teil ihres Lebens begleiten zu dürfen", sagte sie. Donn freut sich aber auch auf ihre neue berufliche Herausforderung in Gersthofen als Traumafachberaterin des Projekts "TAFF" (Therapeutische Angebote für Flüchtlinge). Dort wird sie für das Diakonische Werk vor allem ein ihr sehr am Herzen liegendes Projekt anbieten: eine Kinder-Stabilisierungsgruppe für traumatisierte Grundschüler.

Susanne Donns Kollegin, Flüchtlings- und Integrationsberaterin Pia Ellwart, die seit gut einem Jahr in der Unterkunft tätig ist, wird weiter die neu zugewanderten, bleibeberechtigten Menschen mit Migrationshintergrund sowie Asylbewerberinnen und -bewerbern mit guter Bleibeperspektive ein professionelles, bedarfsabhängiges und zielgruppenspezifisches Beratungsangebot bieten. Asylbewerberinnen und Asylbewerber ohne gute Bleibeperspektive werden ebenfalls zielgruppenspezifisch Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr von ihr beraten.

