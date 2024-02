Fotografien einer Welt zwischen Verfall und Veränderung

Die aktuelle Ausstellung des Fotografie-Künstlers Jochen Eger in Stadtbergen soll die „Ästhetik des Alltäglichen“ beleuchten.

Verfallene Hausfassaden, graffitibeschmierte Altstadtmauern, zeitgeschichtliche Bauwerke, die im Mahlstrom der Zeit der Verwitterung und menschlichen Umgestaltung ausgeliefert sind: Rs sind wahrlich keine klassischen Postkartenmotive, mit denen der Fotograf Jochen Eger derzeitig im Stadtberger Rathaus-Foyer seine ganz eigene Sichtweise der urbanen Augsburger Lebensumwelt in Farbe und Schwarzweiß in Szene setzt.

Sprechende Namen für die Bilderserien

Seine Bilderserien, in denen er vor allem die „Ästhetik des Alltäglichen“ thematisiert, hat er „Erzähl mir Geschichte“ oder „Normen des Alltags“ genannt. Eger möchte seine Werke ganz bewusst auf das Wesentliche reduzieren und schreckt auch nicht davor zurück, die Kunst anderer Künstler als eigene Kunstfotografie nochmals neu in Szene zu setzen – seien es die ursprünglichen Werke von Graffiti-Künstlern, Tattoo-Spezialisten oder einfach nur die „Künste“ der Natur, durch physikalische Verwitterung ein Stück Hausfassade abbröckeln zu lassen. „Seine Bilder überzeugen durch kompositorisches Gefüge und technische Perfektion“ – so die Beurteilung von Jochen Egers Kunstbuchverlag.

Jochen Egers Ausstellung „Bachseits“ ist noch bis zum Freitag, 8. März im Stadtberger Rathausfoyer zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen.

