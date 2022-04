Stadtbergen

11:30 Uhr

Fotografin verwandelt Stadtberger Rathausfoyer in Unterwasserwelt

Plus Die Unterwasserfotografin Beatrix Schmitt stellt noch bis zum 20. April im Rathaus Stadtbergen aus. Wie die Künstlerin damit ein Zeichen für den Artenschutz setzt.

Von Moritz Winkler

Wer derzeit das Rathaus der Stadt Stadtbergen betritt, taucht in eine märchenhafte Unterwasserwelt ein. An den Wänden finden sich Bilder von Korallenriffen, aus denen ein Clownfisch hervorlugt. Auf der anderen Seite schwärmt ein Fischschwarm wild auseinander, und direkt am Eingang mustert ein Hai mit majestätischem Blick die ankommenden Besucher. All diese Fotografien sind Teil der Ausstellung von Unterwasserfotografin Beatrix Schmitt, die noch bis zum 20. April im Rathausfoyer Stadtbergen zu sehen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

