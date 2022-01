Stadtbergen

Freundschaft unter Basketballern: In der "Kangaroo-Familie" stimmt die Chemie

Plus Warum US-Basketballer Teathloach Pal Weihnachten in Deutschland verbringt und Lewis Londene während eines Praktikums in den USA seine Mitspieler von der BG Leitershofen/Stadtbergen vermisst.

Auf den Sweatshirts der BG Leitershofen/Stadtbergen, die ein Känguru-Kopf ziert, ist von der Kangaroo-Family die Rede. In der Tat sind Kängurus Herdentiere. Und seit den Känguru-Chroniken weiß man auch, dass diese Tiere nicht nur über Sprungkraft sondern auch einen feinen Sinn für Humor verfügen. All dies scheint auch auf die aktuelle Truppe der Regionalliga-Basketballer der Kangaroos aus Leitershofen zuzutreffen. Der Star der Mannschaft, Teathloach Pal, ein 24-jähriger US-Amerikaner, und das gleichaltrige Eigengewächs Lewis Londene, wirken beim gemeinsamen Interviewtermin in einem Lokal in der Augsburger Maximilianstraße absolut vertraut. Dabei kennen sie sich erst seit wenigen Wochen.

