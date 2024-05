Kinderkrippe "Zwergeninsel" in Stadtbergen soll dauerhaft bleiben

Der Verwaltungsausschuss berät über die Verteilung von Kita- und Krippenplätzen. Um dem Bedarf gerecht zu werden, soll die provisorische Zwergeninsel dauerhaft bleiben.

Eigentlich sollte die städtische Kinderkrippe "Zwergeninsel" in der Schulstraße in Stadtbergen nur vorübergehend genutzt werden. Wie die Kalkulationen der Stadt zeigen, ist die Nachfrage nach Kita- und Krippenplätzen jedoch weiterhin hoch und wird es wohl auch bleiben. Der Verwaltungsausschuss entschied deshalb in seiner jüngsten Sitzung über den weiteren Betrieb der Einrichtung. Ein Stadtrat äußerte Sicherheitsbedenken.

Geschäftsleiter Holger Klug betonte, dass es bereits jetzt mit den Kapazitäten der "Zwergeninsel" eine Warteliste für Betreuungs-Plätze gibt. "Der Bedarf ist da. Deshalb sollte der Betrieb in dieser Krippe dauerhaft erlaubt sein", sagte er. Einen Einwand hatte Günther Oppel (PRO Stadtbergen). Bei Inbetriebnahme der Krippe im Jahr 2021 habe es Bedenken gegeben, so Oppel. Daran habe sich nichts geändert. "Die Lage an der Straße stellt eine erhebliche Gefährdung für die Kinder dar. Viele Autofahrer halten sich dort nicht an die Verkehrsregeln", meinte Oppel. Er wolle einer dauerhaften Betriebserlaubnis nur zustimmen, wenn diese Sicherheitsbedenken geklärt werden. Er schlug vor, die entsprechende Straße nur für Anlieger freizugeben.

Verwaltungsausschuss Stadtbergen stimmt für dauerhafte Nutzung

Bürgermeister Paulus Metz fragte daraufhin, wo alternativ eine Krippe gebaut werden sollte. Oppel verwies auf die geplanten Einrichtungen in Deuringen und am Fryar-Ring. "Diese Betriebe sind aber bereits Teil der Kalkulationen, nach denen es an Plätzen mangelt", sagte Metz. Er betonte zudem, dass es sich bei der Straße an der Zwergeninsel um einen verkehrsberuhigten Bereich handelt. Carmen Steinmüller (Freie Wähler) bezeichnete die Bedenken von Oppel als "viel zu übertrieben". Sie habe an der Stelle noch nie eine brenzlige Verkehrssituation gesehen. "Wenn man die Krippe nicht mehr braucht, kann man sie ja wieder außer Betrieb nehmen", fügte Steinmüller hinzu. Der Vorschlag der Stadt, eine dauerhafte Betriebserlaubnis für die Kinderkrippe "Zwergeninsel" zu beantragen, wurde mit acht Für- und der Gegenstimme von Oppel angenommen.

Im Anschluss stellte Klug den Stand der Platzvergabe bei den Kinderkrippen und Kindergärten vor. In Stadtbergen gibt es insgesamt 957 Betreuungsplätze in Kindertagesstätten. Von diesen Plätzen können 563 mit Kindergartenkindern, 196 mit Krippenkindern und 198 mit Grundschulkindern besetzt werden. Weil es zu wenig Personal gibt, können die Einrichtungen jedoch nicht bis zur Höchstgrenze belegt werden, wie Klug erklärt. "Aber wir sind zuversichtlich, dass sich die Lage in den kommenden Monaten verbessern wird", sagte Klug.

Aktuell warten sieben Kinder auf einen Kinderkrippen-Platz. 19 Kinder stehen auf der Warteliste für einen Kindergarten. Mit der neuen Kindertagesstätte "Fryar-Ring" sollen bis zum Betreuungsjahr 2026 zusätzlich 36 Krippen- und 75 Kindergartenplätze geschaffen werden. Eine weitere Einrichtung ist in Deuringen geplant. Der Bau werde jedoch noch mehrere Jahre benötigen.

