Kindersafari mit winterlicher Spurensuche

Eine Kindersafarie mit dem Titel „Tierisches Wintervergnügen“ bietet der Landschaftspflegeverband im Kreis Augsburg am kommenden Samstag, 7. Dezember, an. Von 13.30 bis 16 Uhr lernen Kinder, wo sich Bienen und Ameisen jetzt verstecken, was Maulwürfe machen und wer Winterschlaf hält. Sie erfahren, warum es im Iglu wärmer ist als draußen und entdecken Spuren von Tieren, Verborgenes und Rätselhaftes in der winterlichen Natur. Die Veranstaltung ist kostenlos und für Familien geeignet. Anmelden kann man sich ab sofort unter Telefon 0821/31022852. Treffpunkt ist der Parkplatz am Kindergarten, Reiterweg Stadtbergen. (AZ)